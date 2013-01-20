Polis, Grup Yorum'un yeni albümüne de el koydu

Grup Yorum’un şubat ayında çıkması planlanan yeni albümünün kayıtlarına polis el koydu. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, önceki gün, 7 kentte DHKP-C’ye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında albüme el konulduğu belirtildi.



Grup Yorum, bugün saat 14.00’te Taksim’de baskılara karşı “Grup Yorum’a Özgürlük” yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, Taksim Tramvay Durağı’ndan başlayıp Galatasaray Lisesi önüne kadar devam edecek.

Grup Yorum’un stüdyosunun da bulunduğu Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne baskın yapan polislerin, stüdyoyu talan ettikleri, bilgisayardaki yeni albüm kayıtlarına el koydukları, hatta enstrümanlardan parmak izi aldıkları belirtildi.

Grup Yorum üyesi Cihan Keşkek, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada albüm kaydının yedeğinin bulunmadığını, kayıtları geri almak için girişimlere başlandığını söyledi. Keşkek, “Bütün üretimlerimizi, kayıtlarımızı geri istiyoruz. Şarkılar zihnimizde, yüreğimizde... Gerekirse yeniden çalıp söyleyeceğiz. Biz yapamazsak bizden sonraki arkadaşlar yapacak” dedi.

Stüdyodaki enstrümanlara zarar verildiğini söyleyen Keşkek, albümün, baskılara ve engellere karşı umudun yitirilmemesine yönelik mesajlar verdiğini belirterek “Toplam 13 parçanın bulunduğu albüm çalışmamızın büyük bir kısmı tamamlanmıştı. Birkaç yıldır çalıştığımız albüm, Engin Çeber’i, Kürt halkının özgürlüğünü, işçileri ve umudu anlatan bir çalışmaydı. Klasik Yorum marşlarımız da vardı. “Umudun Turnası” adlı bir şarkımız vardı. Bu şarkıyla, ‘Baskılara ve engellere karşı umudunuzu yitirmeyin’ diyorduk” dedi. “Önemli olan yenik düşmemek, umudu terk etmemek. Daha güzellerini yapacağız, daha geniş kitlelere sesleneceğiz” diyen Keşkek, Grup Yorum’un 28 yıllık tarihinde pek çok baskı olduğunu, ama albümlerine henüz çıkmadan ilk kez el konulduğunu vurguladı:

"1992’de, ‘Cesaret’ adlı albümümüzü Diyarbakır’a götüren kamyondaki koliler kurşunlanmıştı. 1997’de ‘Marşlarımız’ albümünün stüdyo çalışması sonrası iki grup üyesi kurşunlanmıştı. Baskılar hep vardı... Bu olay aslında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in korktuğu ‘arka bahçe’. Biz bu arka bahçeleri çoğaltıyoruz... Bu nedenle bu baskılar yapılıyor. AKP’nin demokrasiden anladığı bu işte. Somut göstergesi bu, herkes görsün! Grup Yorum parçaları yıllardır insanlara umut oluyor. Bu umudun gerçeğe dönüşmesi onları korkutuyor. Bu parçalar ‘güzel günler gelecek’ diyor umutla... Bu saldırı sosyalizm inancına, yeni düzen isteme inancına da saldırıdır."