Grup Yorum 17 Nisan'da Yenikapı Meydanı'nda konser verecek

Grup Yorum’un altıncısını düzenleyeceği Bağımsız Türkiye Konseri, bu yıl 17 Nisan Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda yapılacak. Saat 15.00’da başlayacak konser, ücretsiz gerçekleştirilecek.

Konsere herkesi davet eden Grup Yorum’dan “Yaşasın Bağımsız Türkiye, Ya Özgür Vatan Ya Ölüm” başlığıyla yapılan konser çağrısı şöyle:

"31 yıldır ekmek, adalet ve özgürlük için haykırıyoruz. Türküler söylüyoruz, halaylar kuruyoruz diyardan diyara. Bir türkü deyip geçmiyoruz. Bir türkü, bir şarkı umudun şafağıdır diyoruz. Bunun için 31 yıldır üretiyor, direniyoruz. Halk için sanat yaptığımız için baskılar altında, yeri geliyor konserlerimiz yasaklanıyor, üyelerimiz tutuklanıyor, kasetlerimiz toplatılıyor. Ama Yorum yolundan bir türlü döndürülemiyor. Yolumuzdan asla ve asla dönmeyeceğiz. Biz bağımsız, özgür ve sosyalist bir Türkiye için şarkılar, türküler söylemeye devam edeceğiz.

AKP iktidarı 15 yıl boyunca halka zulümden, işkenceden, işsizlikten, yoksulluktan başka bir şey vermedi. 15 yılda hatırımızda kalan Berkinler, Uğur Kaymazlar, Hasan Feritler, Dilek Doğanlar, Ali İsmailler, Abdullah Cömertler ve daha nice katliamlar. 15 yılda hatırımızda kalan yanmış yıkılmış kürt illeri Cizre, Şırnak, Nusaybin, Sur ve daha niceleri. 15 yılda hatırımızda kalan “ sen rahat ol Reza senin önüne yatarım” diyerek hırsızları kollayan AKP. Soma, Ermenek, Torunlarda katledilen işçiler hatırımızda. Cumhurbaşkanı 7 Nisan günü polislerle toplantısında “ işkenceyi kaldırdım, artık Türkiye’de işkence yok, polis karakolları korkulan yerler değil artık güven duyulan yerlerdir” dedi. Yine yalan söyledi. Şu anda 2 Yorum elemanın birinin kolu, diğerinin bileği kırıktır. Acaba kim nerde kırdı o kol ve bilekleri? Polis işkenceye devam etmekte, sanatçılar işte böyle kolları, bilekleri enstürman çalamaz hale getirilmekte. Cumhurbaşkanını yalanları ile başbaşa bırakıyoruz. Ama yaşadığımız işkenceleri asla unutmayacağız, hesabını soracağız.

İşte böyle bir ülkede halk için sanat yapıyor, konserler örgütlüyoruz. Bizim konserlerimiz sadece eğlenme mekanları değil, yukarda saydığımız adaletsizliklere en güçlü tepkilerin verildiği miting alanları oluyor. AKP iktidarı işte bundan korkuyor ve engellemek istiyor konserlerimizi. Ama her seferinde kazanan Grup Yorum oluyor, halk oluyor. Çünkü halkın ve onun sanatçılarının önünde durabilecek hiçbir güç yoktur.

Grup Yorum olarak 12 haziran 2010 tarihinde yani 25. yılımızda Türkiye tarihinin biletli en büyük konserini yaptık 55 bin kişiyle. İnönü stadyumuna Madonnalar, Michael Jacksonlar 30 bin kişi toplamışken biz tam 55 bin kişiyi bir araya getirdik. Sonra 2011 yılından itibaren Bağımsız Türkiye konserleri ile halkımızın karşısına çıktık. Bakırköy Halk Pazarında sırasıyla 150 bin, sonra 300 bin, sonra 550 bin, dördüncü konserimizde ise 1 milyon kişiyle Bağımsız Türkiye talebimizin halkımızda coşkuyla karşılık bulduğuna tanıklık ettik. 5. konserimiz ise faşist AKP’nin yasağıyla yasaklanmış ama konserin yapılacağı Bakırköy ilçesinin her sokağı türkülerimizle bir direniş alanına dönüşmüştür. Çünkü ‘Hırsız Katil AKP’ sloganının milyonlarla atılması AKP’yi rahatsız etmiştir yasakta, baskıda bunun içindir. 2015 30. Yılımızdı. 30. yılımız için stadyumlarda konser düzenleme isteğimize faşist AKP’nin cevabı yine yasaklar olmuş ama Türkiye’nin 5 ilinde yine yüzbinlerle baskılara, yasaklamalara boyun eğmeyeceğimizi göstermiş olduk. 1,5 milyonluk İzmir’de Gündoğdu Meydanında 750 bin kişi ile, Ankara’da Sıhhiye Meydanında 250 bin kişi ile, Adana’da Uğur Mumcu Meydanında 75 bin kişi ile, Dersim’de Seyit Rıza Meydanında 10 bin kişi ile ve İstanbul Bakırköy Halk Pazarında 1 milyondan fazla kişi ile yaptık bu konserleri. Şimdi hedefimiz yine milyonları konserimizde bir araya getirmek.

Bu sefer adresimiz Yenikapı Meydanı. Yenikapı’da orkestramızla, büyük sahnemizle, konuk sanatçılarımızla, danslarımız, kurgularımızla Bağımsız Türkiye diye haykıracağız bir kez daha. Halkı sokağa çıkamayacak hale getirmeye çalışanlara karşı, adalet için, bağımsız bir ülke için tüm halkımızı 17 Nisan saat 15.00’da Yenikapı Meydanına davet ediyoruz."