Grup seksin artmasının sebebi baskı

T24 - New York Tıp Akademisi dergisi Journal of Urban Health'te yayımlanan araştırmaya göre genç kızların grup seksi kabul etmelerinin sebebi baskı ve tehdit...



ABD'de yapılan bir araştırmada genç kızların yüzde 7'si grup seks yaptığını kabul etti. Ancak grup seks yaptığını kabul eden genç kızların yüzde 52'ü bu konuda baskı hissettiğini söylerken, yüzde 43 ise tehditle yaptığını söyledi.



Araştırma Boston Sağlık Merkezi tarafından 14 ila 20 yaş arası 328 genç kadın arasında yapıldı.

'Pornoya da bağlanabilir'





Habertürk'ün haberine göre; araştırmanın lideri Emily Rothman bu tür ilişkinin bu kadar yaygın olmasının sebebini porno filmlere bağlanabileceğini söyledi.



Rothman gençlerin cinsel konularda eğitilmesinin önemine dikkat çekti.