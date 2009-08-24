Grup sekse meslekten ihraç kararı

Antalya' da nezarethanede bir hayat kadınıyla grup seks yaptıkları gerekçesiyle 2 polis memuru meslekten ihraç edildi.
Olay, geçen yıl Kasım ayında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4
katlı Asayiş Şube Müdürlüğü binasının Nezarethane ve Gözaltı Büro
Amirliği'nde meydana gelmişti. İnfaz Büro Amirliği ekipleri fuhuş
yapmak ve yer temin etmek suçundan aranan G.T.'yi Konyaaltı'nda bulunan
bir otele yapılan baskın sırasında yakalayarak gözaltına almış, ertesi
gün adliyeye çıkarılmak için nezarethaneye konulan kadın burada polis
memurları İ.T. ve M.A. ile grup seks yapmış ve bu olay MOBESE
kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti.
Nöbetçi müdürün bastığı 2 polis açığa
alınırken, 5 polis hakkında da soruşturma açılmıştı. İdari soruşturma
kapsamında ifade veren G.T. polislerin kendisini taciz etmediğini
söyleyerek, “Hallerine üzüldüm, onlarla beraber oldum” demişti.
Başlatılan idari soruşturma tamamlandı ve
soruşturmayı yürüten müfettişler, iki polis memuru hakkında meslekten
ihraç kararı alınmasını önerdi. Disiplin Kurulu'nun kararını İçişleri
Bakanlığı da onayladı.
Polislerden İsmail T.'nin, kadınla cinsel
ilişkiye girmekten, diğer polis M.A.'nın ise gözcülük yaparak olaya göz
yummak suçundan meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.