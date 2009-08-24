Grup sekse meslekten ihraç kararı

Olay, geçen yıl Kasım ayında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Asayiş Şube Müdürlüğü binasının Nezarethane ve Gözaltı Büro Amirliği'nde meydana gelmişti. İnfaz Büro Amirliği ekipleri fuhuş yapmak ve yer temin etmek suçundan aranan G.T.'yi Konyaaltı'nda bulunan bir otele yapılan baskın sırasında yakalayarak gözaltına almış, ertesi gün adliyeye çıkarılmak için nezarethaneye konulan kadın burada polis memurları İ.T. ve M.A. ile grup seks yapmış ve bu olay MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

Nöbetçi müdürün bastığı 2 polis açığa alınırken, 5 polis hakkında da soruşturma açılmıştı. İdari soruşturma kapsamında ifade veren G.T. polislerin kendisini taciz etmediğini söyleyerek, “Hallerine üzüldüm, onlarla beraber oldum” demişti.

Başlatılan idari soruşturma tamamlandı ve soruşturmayı yürüten müfettişler, iki polis memuru hakkında meslekten ihraç kararı alınmasını önerdi. Disiplin Kurulu'nun kararını İçişleri Bakanlığı da onayladı.

Polislerden İsmail T.'nin, kadınla cinsel ilişkiye girmekten, diğer polis M.A.'nın ise gözcülük yaparak olaya göz yummak suçundan meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.