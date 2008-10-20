’Grup seks’ skandalı ölümle bitti

Hassas Bölgeleri Koruma Şube’de görevli polislerle grup seks yaparken MOBESE kameralarına yakalanan ve 7 polisin açığa alınmasına yol açan Şaize Ariç, sevgilisinin evinde ölü bulundu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasının garajında Hassas Bölgeleri Koruma Şubesi’nde görevli 7 polis memuruyla grup seks yaparken MOBESE kameralarına yakalanan Şaize Ariç, Fatih’te bir evde hap içerek intihar etti. Şaize Ariç, 2 aydır birlikte yaşadığı Mehmet Salih Bayazit’e ait Kasap İlyas Mahallesi, Horasancı Hasan Çıkmazı Sokak, Numara 2’deki Uçak Apartmanı’nda bulunan evde, önceki gün bir kutu hap içti. Ariç’in cesedini, iki gün bir arkadaşında kaldıktan sonra önceki akşam saatlerinde eve gelen Mehmet Salih Bayazit buldu.

Gözaltına alınan Bayazit, ifadesinde, "Mahallede tanıştık. Yaklaşık 2 aydır birlikte yaşıyorduk. Bir sorunu yoktu. İki gün eve gelmedim. Eve geldiğimde kapıyı açmadı. Kapıyı kırarak içeri girdim. Yerde yatıyordu, öldüğünü anladığımda 155 polisi aradım" diye konuştu. Bayazit serbest bırakılırken, Ariç’in cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



7 polisten 3’ü ihraç



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasının otoparkında grup seks yaptıkları iddia edilen 7 polis hakkındaki idari ve adli soruşturma tamamlandı. Müfettişler, grup seks skandalına karışan 7 polis memurunun meslekten ihracını istedi. Ancak bu memurların sicillerinde herhangi bir suç olmadığı için ceza ’24 ay kıdem durdurma’ya dönüştü. Ancak, meslekte 1 yılını doldurmamış, asaletleri tasdik olmamış 3 polis memuru Erşan Kirink, Adem Taşdelen ve Hasan Koruk meslekten ihraç edildi.

Eski polis memurları ise 24 ay kıdem durdurma cezası ile görevlerine geri döndü. Polis memurları Dursun Harputlu, Okan Batır ve Serdal Demir, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nden, Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü emrine verildi. 15 yıllık polis memuru Ekrem Durum ise İstanbul dışına tayin edildi.



’Polislere hayranım’demişti



MOBESE kameralarının tespit ettiği ’garajda grup seks’ olayının ardından akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Şaize Ariç, akli dengesinin yerinde olduğunu ve psikolojik tedavi görmediğini söyleyerek yaşadıklarını Hürriyet gazetesine şöyle anlatmıştı:

"Geç saatlerde emniyet müdürlüğüne gittim. Polisleri görünce ateşlendim. Onlarla bir süre konuştum. Sonra onları tahrik ettim. Birlikte olmak için ikna ettim. Emniyetin garajında bir minibüsün içinde bir polisle birlikte oldum. Daha sonra ikisi ile aynı anda birlikte oldum. Diğerlerine sıra gelmeden basıldık." Şaize Ariç ayrıca polis hayranı olduğunu söyleyerek, "Polis elbiseli birini gördüm mü dayanamıyorum. Sevişmek istiyorum. Kendimi bildim bileli bu durum böyle."