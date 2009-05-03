Grup seks pornosuna ceza yok: Kişisel tercih

Mahkeme, korsan CD sanığına "yasadışı satış" cezası verdi, grup seks görüntüleri içinse ceza çıkmadı: Kişisel tercih ve kanunen yasak değil.



Pendik 4'üncü Asli Ceza Mahkemesi, grup seks içerikli porno CD'leri yasak olmasına rağmen satan bir sanıkla ilgili, ilginç bir gerekçeli karar verdi.



Sabah’ın haberine göre, İstanbul'da içinde grup seks ve eşcinsel ilişki içeren cd'leri satan kişi ile ilgili kamu davasında sanığı "yasadışı CD satmak ve cinsel teşhir" nedeniyle 6 bin 808 lira para cezasına çarptıran mahkeme, grup seks konusunda ise "Kişilerin cinsel tercihlerine saygı gösterilmesi gerekir" dedi. Gerekçede, eşcinsel ilişki ve grup seksin yasalara göre suç olmadığı da vurgulandı.



'Şok edici bile olsa...'



TCK'nın "şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışları" suç saydığı ifade edilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi: "Olayımızda ölülerle, çocuklarla veya şiddet kullanılarak ya da hayvanlarla cinsel ilişki yoktur. Bu doğrultuda Avrupa ülkelerinin çoğunda eşcinsel birliktelikler evliliğe eşdeğer sayılmıştır. Yasal olarak böyle bir birlikteliğe izin verilen çağdaş toplumların bulunduğu bir dünyada, CD'lerdeki cinsel ilişkinin doğal olmadığını kabul etmek mümkün değildir." Uluslararası hukuk ve AİHM kararlarının, "bazı kesimler şoke edici bulsa bile" kişilerin cinsel tercihlerini tamamen kendi iradesiyle belirlemesi hakkını verdiğini belirten mahkeme, grup seksin toplumun geneli tarafından onaylanmadığını da vurgulayarak, "Ancak ne ülkemizde ne de çağdaş batı Avrupa ülkelerinde toplu olarak cinsel ilişkide bulunmanın önünde kanunen bir yasak bulunmaktadır" dedi.

