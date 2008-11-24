Grup seks cinayetine 16 yıl hapis

Antalya'da kendisini grup sekse zorladığını iddia ettiği yerel gazete sahibi eşi 54 yaşındaki Bulut Aydeniz'i yatakta başına tek kurşun sıkarak öldürmek suçundan yargılanan aynı gazetenin genel yayın yönetmeni 28 yaşındaki Esra Aydeniz, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da 14 Mart 2007 tarihinde eşini kendisini grup sekse zorladığı iddiasıyla yatakta başına tek el ateş ederek öldüren Esra Aydeniz, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile yargılanan Esra Aydeniz, son sözü sorulduğunda “Oldu bir kere pişmanım. Eşimin bana yaşattıklarından sonra bu şekilde karşınızda durmaktan utanç duyuyorum. Vereceğiniz her türlü karara saygı duyuyorum” dedi. Aydeniz'in avukatı Fevzi Dursuneli ise, “Cinsel sapıklık içinde olan ve eşini de grup sekse zorlayan kişiyi öldürmüştür. Müvekkilimi çocuğunun öldüğü günlerde bile cinsel ilişkiye zorlamıştır. Ağır tahrik unsunları oluşmuştur. Müvekkilim bu pisliği temizlemekle vicdanlarda aklanmıştır” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Süleyman Teke, kısa bir aradan sonra Esra Aydeniz'i önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ağır tahrik unsurları, Esra Aydeniz'in duruşmalardaki iyi halini gözönüne alan mahkeme heyeti, cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.



CİNAYET NASIL OLDU?



Cinayet, 14 Mart 2007 gecesi Zafer Mahallesi Ant-Koop Büyük Ada Sitesi'nde meydana geldi. 4 yıldan bu yana evli olan Bulut Aydeniz ile Esra Aydeniz, olay gecesi tartıştı. Aralarında şiddetli geçimsizlik olan ve sık sık kavga eden çiftin salonda başlayan kavgası yatak odasında da sürdü. Esra Aydeniz, yatak odasındaki çekmecede bulunan eşine ait ruhsatlı tabancayı alarak Bulut Aldeniz'in kafasına tek el ateş etti. Bulut Aydeniz yaşamını yitirdi. Olaydan sonra taksiye binen Esra Aydeniz, kocasının görüntülediği porno içerikli CD ve fotoğrafları da alarak Sanayi Polis Merkezi'ne giderek eşini öldürdüğünü söyledi ve teslim oldu. Genç kadın polisteki ifadesinde, eşinin kendisiyle ve kızkardeşi S.A. ile sürekli değişik fantaziler yaptığını ve bunları kameraya kaydettiğini, en sonunda 2 erkekli grup seks yapmak istediğini söylediği için çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü iddia etti.



