Grup Munzur üyelerine 'örgüt propagandası' suçundan hapis cezası

Grup Munzur kolektif üyeleri Buket Şimşek, Burak İkiz ve Selçuk Çelik hakkında 2017 yılı Van Nevroz'unda söyledikleri ‘Zindana Diyarbekir’ ve ‘Serhildan Jiyane’ şarkıları gerekçe gösterilerek 'örgüt propagandası' suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Grup üyelerine 5 yıl boyunca aynı “suçu” işlemeleri halinde hapis cezası verilecek.

Grup Munzur yaptığı açıklamada, son dönemde eski solistleri Şenol Akdağ ve birlikte çalışmalar yaptıkları Yılmaz Çelik gibi sanatçıların tutuklandığına dikkati çekti. Açıklamanın devamında da; “Grup Yorum, Yılmaz Çelik, Şenol Akdağ gibi halkın ilerici ve saygın gördüğü sanatçılar terörize edilerek halkla bağları koparılmak isteniliyor. Grup Munzur’a üye olmamız, Grup Munzur’a eşlik etmemiz, albümlerde yer alan bandrollü eserleri seslendirmemiz, sahnede yaptığımız konuşmalar, 1 Mayıs ve İç Güvenlik Yasası basın açıklamalarına katılmamız gibi nedenler gerekçe gösterilerek hakkımızda davalar açılıyor, tutuklanıyor veya ifadeye çağrılıyoruz. Bu gerekçelerle hakkında dava açılan Grup Munzur Kolektifi üyelerimiz Onur Yanardağ, Berivan Gülen, Erçin Demir’in davaları devam etmekte. Yıllarca grup kolektifimizde yer alan ve emeğini her daim bizimle paylaşan Şenol Akdağ’ın tutukluluğu yine devam etmekte. 2019 Yerel Seçim çalışmalarında sahnede bize eşlik eden müzisyen dostumuz Haydar Cemsu Grup Munzur’a eşlik etmesi, İsyan Ateşin’ini seslendirmesi ve grup üyeleriyle tanışıklığı olup olmadığı sebebiyle sorgulanmak üzere ifadeye çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.

"Sanat yapmaya devam edeceğiz"

Gazete Duvar'ın haberine göre 2018 yılında seslendirdikleri Kürtçe şarkılardan dolayı haklarında dava açıldığını ve yaşadıkları baskılardan söz eden Grup Munzur açıklamasında, “21 Mart 2018 Newroz’unda Van’da seslendirdiğimiz ‘Zindana Diyarbekir’ ve ‘Serhildan Jiyane’ eserlerden ve sahnede yaptığımız konuşmalardan kaynaklı kolektif üyelerimiz Buket Şimşek, Burak İkiz ve Selçuk Çelik hakkında örgüt propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Geçtiğimiz 25 Aralık 2019 ve 9 Ocak 2020 tarihlerinde grup üyelerinin yargılanma süreci devam etti. Bu sürecin sonucunda kolektif üyelerine yönelik hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi” dedi. Açıklamada, “Bu sansürün ve yasaklanmanın amacını biliyoruz. Bizi ve sanatımızı engelleyecek, sınırlandıracak bir karar değil. Kendi şiarımızla sanatımızı yapmaya devam edeceğiz” denildi.