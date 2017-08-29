Grup Gündoğarken'den yeni albüm: Özlemişim

2008 yılından bu yana yeni bir çalışma yayımlamayan Türkiye'nin yaşayan en eski gruplarından Gündoğarken yeni albümü 'Özlemişim'i dinleyicisiyle buluşturdu.

Grup, İlhan, Burhan ve Gökhan Şeşen tarafından 1982 yılında kuruldu ve yaklaşık 16 yıldır Burhan ve Gökhan Şeşen'le yoluna devam ediyor. Grubun yeni albümü 'Özlemişim'in stüdyo aşaması iki yıl önce Datça'daki Fuat Saka stüdyosunda başladı.

İlk kayıtları Fuat Saka ve Barbaros Görkem tarafından yapılan albümün diğer kayıtları ise İstanbul'da Ada Müzik Stüdyosu'nda Özkan Mete ve Arı Müzik Stüdyosu'nda Arıkan Sırakaya tarafından gerçekleştirildi.

Ada müzik etiketiyle, 11 eserin yer aldığı albümde şarkıların iki tanesinin söz ve müziği Gökhan Şeşen'e, sekiz tanesinin söz ve müziği ise Burhan Şeşen'e ait. Albümde bir de Metin Altıok şiiri bestesi mevcut.