Grup Gündoğarken, şarkılarını cezaevindeki çocuklar için söyledi

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen yeni yıl eğlencesinde sahne alan Grup Gündoğarken, sevilen şarkılarını seslendirdi. Çocuklar Grup üyelerine kendi elleriyle yaptıkları ahşap kutuyu armağan etti.

Grup Gündoğarken’in usta müzisyenleri Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Murat Güner ile Burhan Şeşen’in eşi Gizem Şeşen ve kızı Dilhan Şeşen önceki gün Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ettiler.

Cezaevinde düzenlenen yeni yıl eğlencesinde sahne alan Grup Gündoğarken, yaşları 12-18 yaş arasında değişen çocuklar ve gençlerle beraber ‘Rüzgar’, ‘Mustafa’, ‘Ankara’dan Abim Geldi’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yeni yılın herkese öncelikle sağlık ve mutluluk getirmesini dilediğini belirten Burhan Şeşen, “Bugün burada sizinle olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ne zaman isterseniz çıkar geliriz. Söz veriyoruz” dedi.

Yönetimden cezaevi koşulları hakkında bilgi alan Grup Gündoğarken üyelerine çocukların kendi elleriyle yaptıkları ahşap kutu hediye edildi.