Grup Başkanvekilliği'nden alınan Halaçoğlu'nun yerine getirilecek isim belli oldu

"TBMM başkanlığı seçiminde Deniz Baykal'ı destekleseydik AKP'nin tabiriyle, inançsız bir partinin adamını seçtik diye bize yükleneceklerdi" sözleri nedeniyle MHP Grup Başkanlığı'ndan alınan Yusuf Halaçoğlu'nun yerine Antalya milletvekili ve MYK üyesi Doç. Dr. Mehmet Günal'ı getirilecek.

Kamil Elibol'un Sözcü'de yer alan haberine göre Bahçeli'nin son kurultayda Merkez Yönetim Kurulu'na aldığı Günal'ı bugün Meclis Grup Başkanvekilliği görevine getireceği ifade ediliyor.

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı olan Kayseri milletvekili Halaçoğlu, yerine geldiği eski Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'la aynı kaderi paylaştı. Bahçeli, yaptığı bir açıklama sonrası o dönem Mersin milletvekili olan Mehmet Şandır'ı Grup Başkanvekilliği görevinden alıp yerine 24. dönemde Kayseri'den vekil seçilen Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nu atadı.

Bahçeli, CHP ile ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından 8 Temmuz günü Halaçoğlu'nu MHP Genel Merkezi'ne çağırarak özel bir görüşme gerçekleştirdi. İddialara göre, Bahçeli MHP'yi kamuoyu nezninde zor duruma bırakan sözleri nedeniyle Halaçoğlu'na sert tepki gösterdi. Görüşme sonrası Halaçoğlu'nun yüzü asık bir şekilde Bahçeli'nin odasından çıktığı kulislere yansıdı. Halaçoğlu Bahçeli'nin kendisine kızmasından 4 gün sonra görevinden alınmış oldu.

CHP'ye 'dinsiz' demişti

Halaçoğlu'nun kamuoyunda çok tepki çeken, "Biz eğer sayın Deniz Baykal'ı desteklemiş olsaydık kamuoyunda şunlar yansıtılacaktı; siz Baykal'ı seçtiniz, bir muhalif adı altında. AKP'nin tabiriyle 'dinsiz bir partinin inançsız bir partinin adamını seçtiniz' diye bize yükleneceklerdi" sözleri MHP'yi de karıştırmıştı.



Genel Başkanı Bahçeli, Halaçoğlu'nun CHP'ye ilişkin sözlerini tasvip etmeyen tweetleri ile partisine dönük olumsuz algıyı yumuşatmaya çalışmıştı.c