Grup Başkanvekili görevinden ayrılacağını duyuran Bilgen: Bundan sonrasına parti kurulu karar verecek

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, grup başkanvekilliğinden ayrılacağını duyurmasının ardından bugün Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temel'le görüştü. Eş başkanlara, grup başkanvekilliği ve MYK'dan istifa talebini ileten Bilgen, kararı parti kurullarının vereceğini açıkladı. Bilgen, Roboski katliamının dava süreciyle ilgili ise "Bu konuda partide bir fikir ayrılığımız yok. Ama ben kişisel olarak bu sürece yeterince müdahalede bulunamadığımız için kişisel bir irade beyanında bulunuyorum" dedi.

Bilgen, dün akşam Twitter hebasından "Eğer bir konuya 'dava' diye sahip çıkmak gerekiyorsa 'Roboski davası' bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getiremediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel özeleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum" açıklaması yapmıştı.

Bilgen, bir süre sonra söz konusu tweetini silerek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum. Nokta!"

Nuşirevan Elçi'nin yeniden baro başkanı seçilmesi nedeniyle mi görevinden ayrıldı?

Bilgen'in bu açıklaması, Avukat Nuşirevan Elçi'nin geçen hafta yeniden Şırnak Barosu Başkanlığı'na seçilmesinin hemen ardından geldi. 34 kişinin TSK'ye ait savaş uçaklarıyla bombalanarak öldürüldüğü Roboski Katliamı davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından reddedilmişti. Gerekçe olarak da iç hukuk yollarının tüketilmemesi gösterilmişti. Böylece, dava avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne başvuru süresini kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Nuşirevan Elçi, Roboski'de yakınlarını yitiren aileler tarafından büyük tepki görmüştü.

Buldan ve Temelli ile görüştü

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, dünkü açıklamasının ardından sabah saatlerinden itibaren parti yönetimi ile görüşmeler yaptı. Bilgen, Meclis'te HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye Grup Başkanvekilliği ve MYK üyeliğinden istifa talebini iletti.

"Hesap verilmesi gerekiyor"

Görüşmenin ardından Artı Gerçek'ten Derya Okatan'a konuşan Bilgen, "Durumu ilettim, yaklaşımımı, kanaatimi paylaştım. Parti kurulu karar verecek" dedi.

HDP ile yollarını ayırmadığının altını çizen Bilgen, temsiliyet görevlerinden istifa etmek istemesini şu sözlerle açıkladı:

"Roboski konusunda partide bir fikir ayrılığımız yok, herkes net, önemi konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz. Ama ben kişisel olarak bu sürece yeterince, etkin, sonuç alıcı bir müdahalede bulunamadığımız için kişisel bir irade beyanında bulunuyorum. Kimseyi suçlamıyorum. Parti ile bir yol ayrımı değil benim açımdan. Bu konuda daha yoğun çalışmaya, daha etkin çalışmaya elbette ki varım ama bunun bir hesabının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O hesabı ben kişisel olarak halka vermek zorunda hissediyorum kendimi."

"AYM'den çıkan karar ciddiyetsiz"

Bilgen, 'Hesap vermekle neyi kast ediyorsunuz?' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Yargılama süreci, Anayasa Mahkemesi'nden çıkan karar, ilgisizlik, ciddiyetsizlik, AİHM'den çıkan karar… Yani Roboski gibi bir davanın hak etmediği bir süreci yaşıyoruz. 34 kişi hayatını kaybettiğinde bu ülkede hiçbir şey olmuyorsa, hem ülkeyi yönetenler hem de bu işi önemseyenler açısından sonuç çıkmıyorsa bu vahim bir durumdur."

Bilgen, 'İstifa talebinizin kabul edilmemesi durumunda ne yapacaksınız?' sorumuza ise "Bilmiyorum, ben kendi irade beyanında bulundum. Partinin karar vereceği bir şey, ben gerekçemi de ne düşündüğümü de paylaştım" yanıtın verdi.

Partinin birkaç gün içerisinde kararını vermesi bekleniyor.