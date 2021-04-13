Grubunu ikinci sırada tamamlayan eMilli Takım, eEuro2021 finalleri için play-off oynayacak

eEuro2021 ön elemelerinde grubunu ikinci sırada tamamlayan eMilli Takım, mayıs ayında gerçekleştirilecek Play-Off turunda eEuro2021 finallerine katılma vizesi arayacak.

15 Mart tarihinde başlayan eEuro2021 ön eleme karşılaşmaları, 12 Nisan oynanan son maçlar ile birlikte tamamladı. Ön eleme turunda C Grubu’nda mücadele eden eMilli Takımımız, 8 maç sonucunda elde ettiği 15 puan ile grubu ikinci sırada tamamladı ve eEuro2021’ye katılma şansını Play-Off turuna bıraktı.

Ali Doğan Barutçu, Emirhan Ünal, Erman Gökdemir ve Mücahit Sevimli’den oluşan kadroya sahip olan eMilli Takımımız, 15 Mart tarihinde oynanan ilk maçlarda Hırvatistan’a 5-1 yenildikten sonra San Marino’yu aynı skor ile (5-1), Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 5-0 ve İsveç’i 5-3’lük skor ile yenmiş, eEuro2021’e katılma şansını ikinci maçlara bırakmıştı.

Play-Off turu maçları 10 ve 17 Mayıs'ta

İkinci maçlarda İsveç’i 6-4, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni ise 7-2 mağlup eden takımımız, buna karşın San Marino’ya 4-2, Hırvatistan’a da 6-4 yenilerek grubunu ikinci sırada tamamladı. Ekibimize karşı her iki maçta da üstünlük sağlayan Hırvatistan, 18 puan ile grubu lider tamamlarken; Güney Kıbrıs üçüncü, İsveç dördüncü, San Marino ise beşinci sırada yer aldı.

eMilli Takımımızın da mücadele edeceği eEuro2021 Play-Off turu, 10 ve 17 Mayıs tarihleri arasında oynanacak ve eEuro2021 finallerine katılacak son takımlar belli olacak. UEFA tarafından düzenlenen eEuro2021 ise 9-10 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.