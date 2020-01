Groupon Türkiye'den çekildi

Fırsat sitesi alanında Türkiye’de sehirfirsati.com adı altında faaliyet gösteren Groupon Türkiye’den çekilme kararı aldı.

Firmanın internet sitesine giren kullanıcılar, “Üzülerek belirtmek isteriz ki, 24 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Groupon, Türkiye'deki faaliyetlerine son vermiştir ve artık sizlere yeni fırsatlar sunamıyoruz” mesajı ile karşılaştı. Şirketin Türkiye’den çıkacağını, yatırımcılarından Cem Sertoğlu da Twitter’dan duyurdu:

Goodbye @GrouponTurkey. Hats off to team @grupanya who defeated its #1 competitor with a fraction of its resources. pic.twitter.com/4LpKAGd3oc