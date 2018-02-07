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Spor

Grot Budowlani Lodz - Galatasaray: 1-3

İSTANBUL, (DHA) SALON: Atlas Arena HAKEMLER: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya) GROT BUDOWLANI LODZ: Grajber, Polanska, Vincourova, Twardowska, Kakolewska, Cutura, Kedziora (L) (Polak, Muszynska, Piotrowska) GALATASARAY: Jack, G

07 Şubat 2018 01:09

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Atlas Arena
HAKEMLER: Konstantinos Voudouris (Yunanistan), Alin Mateizer (Romanya)
GROT BUDOWLANI LODZ: Grajber, Polanska, Vincourova, Twardowska, Kakolewska, Cutura, Kedziora (L) (Polak, Muszynska, Piotrowska)
GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Kosheleva, Gizem (L) (İlkin, Nursevil, Seda)
SETLER: 9-25, 18-25, 25-13, 15-25
SÜRE: 94 dakika (19, 28, 21, 26)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisi D Grubu 4\'üncü maçında Galatasaray, deplasmanda Polonya\'nın Grot Budowlani Lodz takımını 25-9, 25-18, 13-25 ve 25-15\'lik setlerle 3-1 yendi. Lodz şehrinde bulunan Atlas Arena\'da oynanan müsabakayı kazanan sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.

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