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Spor

Grosskreutz, Sttutgart'la anlaşmak üzere...

1.5 milyon Euro'ya alınan Grosskreutz'un 2.5 ile 3 milyon euro arasındaki bir bonservis bedeli arasında gönderilmesi bekleniyor

03 Ocak 2016 23:12

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da tartışmalara sebep olan isim Kevin Grosskreutz, Galatasaray ile resmi maça çıkmadan Almanya'ya transfer olmak üzere...

Sezon başında transferin son gününde Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen fakat evrakların zamanında imzalanıp teslim edilememesinden dolayı resmi olarak formayı giyemeyen Grosskreutz'un ligin ikinci yarısında Galatasaray için ter dökmesi beklenirken oyuncu ülkesinin takımlarından VFB Stuttgart ile anlaştı.

Stuttgart'ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Grosskreutz ve Artem Kravets Stuttgart için sağlık kontrollerinden geçti ve anlaşma sağlandı. Fakat henüz takımlar düzeyinde bir anlaşma sağlanmadığı da vurgulandı.

Haberde Grosskreutz için "İstanbul'daki talihsiz günlerinden sonra futbol oynamak için sabırsız durumda" yorumu yapıldı. 1.5 milyon Euro'ya alınan Grosskreutz'un 2.5 ile 3 milyon euro arasındaki bir bonservis bedeli arasında gönderilmesi bekleniyor.

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