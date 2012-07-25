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Çevre

Grönland'da erime yüzde 97'ye ulaştı!

Bilim insanları, Grönland'ı kaplayan devasa buz tabakasının aniden erimeye başladığını açıkladı

25 Temmuz 2012 11:05

Gröland'daki buz tabakasının aniden erimeye başladığı ve bazı bölgelerde erimenin yüzde 97 seviyelerine ulaştığı bildirildi. Bilim insanları, bu büyüklükteki bir erimenin en son 150 yıl önce gerçekleştiğini belirtiyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 3 uydunun Grönland'daki buz tabakasının 8 Temmuz'dan başlayarak 4 gün boyunca beklenmeyen bir biçimde eridiğini tespit ettiğini belirtti.

Adanın hemen her yerinde görülen erimenin bazı bölgelerde yüzde 97'ye kadar ulaştığı belirlendi.

Grönland'da her 150 yılda bir meydana geldiği sanılan erime, en son 1889 yılında kaydedilmişti. Erimenin ilk kez bu kadar büyük bir alanda meydana geldiği bildirildi.

Son 30 yılda uydular tarafından tespit edilen en büyük erime oranı ise yüzde 55'ti.

Erimenin doğal bir olaydan mı yoksa küresel ısınmadan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Geçen hafta Grönland'ın kuzeyindeki Petermann Buzulu'ndan yaklaşık 120 kilometrekare büyüklüğünde bir buz parçası kopmuştu.

Bilim adamları, Grönland Buzulu'nun küresel ısınmaya bağlı olarak anormal hızla eriyip inceldiği konusunda daha önce birçok kez uyarıda bulunmuştu.

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