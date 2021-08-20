Grönland'ın en yüksek noktasında tarihte ilk kez yağmur yağışı görüldü

Grönland'daki devasa buz örtüsünün en yüksek noktasında ilk kez yağmur yağışı kaydedildi.

3 bin 216 metre yüksekliğe sahip olan zirvede sıcaklıkların normalde eksi derecelerde seyrettiği biliniyor. Bilim insanları bu sıra dışı yağışın iklim krizinin bir göstergesi olduğu görüşünde.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın Grönland'da buzdağının zirvesinde bulunan istasyonunda yağmur gözlemlendi. Yağışın beklenmemesi sebebiyle şiddeti ölçülemedi.

Yağmur yağışı Grönland'da bazı yerlerde ortalamanın 18 derecenin üstünde olduğu üç gün içerisinde yaşandı. Yağışın Birleşik Krallık'ın 4 katı büyüklüğünde bir alanda yaşandığı belirtildi. İklim bilimcileri Mayıs ayında Grönland buz tabakasının büyük bir bölümünün devrilmeye yakın olduğunu ve ardından küresel ısınma dursa dahi hızla erimesinin durdurulamayacağını aktardı.

Zirvedeki yağmuru bildiren Colorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden bilim insanı Ted Scambos CNN'e şunları söyledi: "Bu eşi görülmemiş bir durum. Binlerce yıldır görülmeyen eşikleri aşıyoruz ve açıkçası gidişat biz yaptıklarımızı havaya göre ayarlayana kadar değişmeyecek."

2021 en fazla erimenin yaşandığı yıllardan biri

Grönland'da temmuz ayında da büyük çapta bir erime görülmüş ve 2021 yılını 1995, 2012 ve 2019'la birlikte en fazla buzul erimesinin yaşandığı dört yıl arasına sokmuştu. Temmuz ve Ağustos aylarında görülen erimenin sebebi Grönland'a doğru giden ve orada hapsolan sıcak hava dalgası olarak gösterildi. Bilim insanlarına göre bu tip hava hareketleri giderek daha şiddetli şekilde yaşanmaya başladı.

Grönland'daki tüm buzullar erirse tahminler küresel deniz seviyesinin 6 metre yükselebileceği yönünde. Fakat araştırmacılara göre bunun gerçekleşmesi yüzyıllar alacak. Halihazırda 1994 yılından beri Grönland'da yaşanan erime sebebiyle deniz kıyısındaki şehirler su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Deniz seviyesinde şu ana dek görülen artış 20 santim düzeyinde. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre bu yüzyılın sonuna kadar 28-200 santim arasında bir artış bekleniyor.