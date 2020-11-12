Grönland’ın altında antik göl keşfedildi

Grönland'in altında milyonlarca yıllık olduğu tahmin edilen antik göl keşfedildi.



Keşfedilen ve ülkenin kuzeybatısındaki buz tabakasının derinlerine gömülmüş halde duran dev ve antik bir gölün kalıntıları, bilim insanlarının söylediğine göre milyonlarca değilse bile yüz binlerce yıllık olabilir.

Antarktika’dan sonra dünyanın ikinci büyük buzul tabakasına sahip olan Grönland’de ‘’fosil göl yatağı’’, endişe verici bir hızda kütle kaybederken, altında çok sayıda gizem sakladığı biliniyor.

Bilim insanları geçen yıl, Grönland Buzul Tabakası’nın altında 50’den fazla buzul altı göl keşfettiklerini bildirmişlerdi. Söz konusu göller, ana kayaç ile üstteki buzul katmanı arasında hapsolan erimiş sıvı su kütlelerinden oluşuyor.







Bulunan yeni bulgularda ise, uzun süredir kuru kalmış, şimdilerde çok uzun zamanlar boyunca biriken tortu dolgularıyla dolu olan ve sonrasında bir 1,8 kilometrelik bir başka buzul tabakasıyla örtülen antik bir göl havzası tabiatına sahip.

Araştırmacılar bu göl uzun süre önce oluştuysa, bölgenin buzsuz olması gerektiğini ve havzanın da yaklaşık 7.100 kilometrekareye yayılan bir yüzey alanıyla devasa bir gölü desteklemiş olabileceğini söylüyorlar.

Eğimli bir yamaç boyunca akan ve bir zamanlar göl yatağının kuzeyinde bulunan en az 18 antik nehir ağıyla beslenmiş bu devasa göl, yaklaşık 580 kilometreküp su barındırmış olmalı.