'Grönland hızla eriyor'

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Grönland'daki buz tabakasının 7-8 yıl öncekinden daha büyük bir hızla erimekte olduğunu açıkladı.



BBC'nin sorularını yanıtlayan ekipteki bilim adamlarından Michael van den Broeke, bu kaybının boyutlarının kaygı verici olduğunu söyledi.



Buz tabakasının 2000 yılından 2008'e kadar giderek artan miktarda eridiğini saptadıklarını kaydeden Prof. Broeke, sekiz yılda kaybolan buz miktarınının 1,5 trilyon ton büyüklüğünde olduğunu vurguladı.



Bu buzulların su tuttuklarını anımsatan Hollandalı akademisyen, ''Dolayısıyla, halihazırda deniz yüzeyinin yükselmesinde Grönland'ın önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda deniz seviyesinde yılda 3.4 milimetrelik bir yükselme yaşandığı hesaplanıyor'' diyor.

Van den Broeke'ın, ''Peki bu erimenin durdurulması mümkün mü'' sorusuna yanıtı ise olumsuz.



Grönland buz tabakasının, Antartika buz tabakası gibi, hatta ondan 10 kat daha büyük hacimde bir kütle olduğunu aktaran Van den Broeke, ''Dolayısıyla bunun erimesini, küresel ısınmanın ilerleyişini durdurmaktan başka bir engelleme yolu yok, bunun da zor olduğunu hepimiz biliyoruz.'' görüşünü dile getirdi.



Bilim adamları, Grönland'ın buz tabakasının tamamının erimesi durumunda küresel düzeyde deniz seviyesinin yedi metre yükseleceğini, bunun da alçakta bulunan coğrafi bölgelerin sular altında kalması anlamına geldiğini söylüyor.



Bilim dergisi Science'ta yayımlanan son çalışmanın yazarları, bulgularının Aralık ayında Kopenhag'da yapılacak iklim zirvesinin katılımcılarına sorunun çözümüne katkıda bulunma konusunda baskı oluşturması umudunu da taşıyor.

