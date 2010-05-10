Grönland buzulları yazın iki kat fazla eriyor

T24 - Sanayi ürünleri, petrol, kömür gibi fosil yakıtlarının tüketiminden kaynaklanan karbondioksitle dünya ikliminin giderek ısınması en çarpıcı biçimde Grönland'da da kendini gösteriyor.



İskoç bilim adamlarının Norveç'in başkenti Oslo'da açıklanan çalışmasına göre, Grönland'da buzulların denize doğru kayarak erimesi yaz aylarında yüzde 220 oranında artıyor.



Edinburgh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ian Bartholomew'un Nature Geoscience bilim dergisinde yayınlanan bulgusuna göre Güney Kutbu Antarktika'dan sonra dünyanın en büyük buzul ve buzlasına (katı sahanlığı deniz buz örtüsü) sahip Grönland'da buzullar yazın çok daha hızlı biçimde eriyor. 35 km kıta içinde ve 1095 metre rakımlı yerlere kadar buzullar, Grönland'da yazın denize 300 metre kadar kayabiliyor.





