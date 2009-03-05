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Yaşam

Grizu patlaması: 9 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 9 işçi yaralandı.

05 Mart 2009 02:00

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 9 işçi yaralandı.

Dursunbey'e bağlı Odaköy'de özel bir şirkete ait kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, yerin 280 metre altında grizu patlaması meydana geldi.

Patlama sırasında ocakta çalışan Salih Tufan (40), Mustafa İşçi (40), Engin Yıldız (28), Haydar Özat (31), Durali Dede (43), Bayram Sarıdoğan (22), Hasan Dönmez (19), Tahsin Karakoç (49) ve Maksut Filoryalı (54) ağır yaralandı.

Şirketin araçlarıyla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Devlet ve Atatürk Devlet hastanelerine sevk edildi.
Birinci derecede yanık teşhisiyle hastanelerin genel cerrahi kliniklerinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Dursunbey Kaymakamı İbrahim Küçük, yaptığı açıklamada, patlamanın yerin 280 metre altında meydana geldiğini, o bölümde bulunan 9 işçinin "ateş topu şeklinde oluşan" alevler sonucu vücutlarından yanıklar oluştuğunun belirlendiğini kaydetti. Ocakta göçük oluşmadığını belirten Küçük, mahsur kalan işçinin de bulunmadığını bildirdi.

Bu arada, olayın ardından kömür ocağını işleten şirketin ortakları Zafer Burnalı ile Mustafa Çırak'ın Dursunbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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