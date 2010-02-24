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Yaşam

Grizu faciasında 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'deki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasıyla tutuklanma talbiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili olarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişi de tutuklandı.

Balıkesir'deki grizu patlaması 13 can aldı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy maden ocağında dün (23 Şubat 2010) meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 işletme sahibi ve 2 mühendis, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadeleri alınmıştı

Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı da olan Şen Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Şentaş Madencilik) sahibi Erhan Ortaköylü ve Nihat Kosova ile madenin başmühendisi Barış Deler ve yeraltı mühendisi Halil Karakılıç İlçe Jandarma Komutanlığı’nda, kazayı soruşturmak üzere Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcıya ifade vermişti.

İşletmenin ortakları ve mühendisler, sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmişti.

4 kişinin buradan da tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildikleri belirtilmişti.

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