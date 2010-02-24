Grizu faciasında 4 kişi tutuklandı

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İfadeleri alınmıştı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy maden ocağında dün (23 Şubat 2010) meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 işletme sahibi ve 2 mühendis, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı da olan Şen Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Şentaş Madencilik) sahibi Erhan Ortaköylü ve Nihat Kosova ile madenin başmühendisi Barış Deler ve yeraltı mühendisi Halil Karakılıç İlçe Jandarma Komutanlığı’nda, kazayı soruşturmak üzere Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcıya ifade vermişti.İşletmenin ortakları ve mühendisler, sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmişti.4 kişinin buradan da tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildikleri belirtilmişti.