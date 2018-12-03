Griveaux: OHAL ilan edilebilir  

İstanbul, (DHA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris\'teki protestolar sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilanının gündemde olduğunu söyledi.

Fransa’da Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazot vergisi zammı ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto eden “sarı yelekliler”, Paris sokaklarındaki protestolarına devam ediyor.

17 ve 24 Kasım\'daki gösterilerin ardından önceki gün sokağa çıkan göstericilerin sayısının 136 bini bulduğu belirtiliyor. Ülke genelinde 81\'i polis 263 kişinin yaralandığı olaylarda, 378\'i Paris\'te olmak üzere 630 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.