Gripten korunmak için ne yapmalı?

Havaların soğumaya başlamasıyla en çok konuşulan sağlık sorunlarının başında grip geliyor. Grip vakalarının artışta olduğu bir dönemde olduğumuzu söyleyen Dr. Başak Oğuz İnan, grip virüsü influenzanın her yıl yapısında değişiklikler yaptığını ve her yıl insanları yeniden hasta edebildiğini söyledi. Dr. İnan, bu yıl yeni salgınlar çıkacağını söyleyerek hastalıktan korunmada etkili olabilecek noktaları sıraladı.

Kalabalık ortamlardan uzak durun

Gripten korunmak için hastalığın yaygın olduğu dönemlerde kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterin.

Hastalarla teması kesin

Grip geçiren kişilerle temas etmemeye çalışın.

Ellerinizi sık sık yıkayın

Kişisel hijyene dikkat etmek, sık el yıkamak korunmada çok etkili.

Taze sebze-meyve tüketin

Taze sebze ve meyve tüketin, özellikle C vitamininden zengin olan gıdalarla beslenin.

Ev yapımı turşu ve yoğurt tüketin

Bazı uzmanlar ise özellikle vücuttaki probiyotikleri artırıcı etki yaparak vücut direncini artırdığı gerekçesiyle, ev yapımı turşu, ev yapımı yoğurt ve sirke ile kelle-paça çorbası gibi besinlerin bu dönemde daha fazla tüketilmesini öneriyor.

Hasta çocukları okula göndermeyin

Hasta çocukların ilk birkaç gün okullara gönderilmemesi, diğer çocuklara bulaşı önlemek açısından faydalı olacacağını belirten Dr. İnan, sanılanın aksine grip ile soğuk havanın veya soğukta kalmanın ise direkt bağlantısı olmadığını söyledi.

Aşı ne kadar koruyucu?

Gripten korunmanın bir diğer yolunun ise aşı olduğunu belirten İnan, “Aşılar bir yıl öncenin en etkili virüslerini kapsayacak şekilde hazırlanır. Grip virüsü her yıl kendini yenilediğinden koruyuculuğu % 40-60 arasında değişmektedir. 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlara, sağlık çalışanlarına önerilmekle birlikte dileyen herkes isteğe bağlı olarak aşı yaptırabilir“ dedi.

Tedaviyle 1 haftada, tedavisiz 7 günde!

Grip virüsü ile karşılaştıktan sonra 1 ila 4 gün içerisinde hastalık ortaya çıkıyor. Tedavi desteği ile veya tedavisiz yaklaşık 5-7 gün arasında düzelme izlenebildiğini belirten Uzm. Dr. İnan, “Ancak şikayetleri azaltmak açısından destek tedavilere baş vurulabilir. Riskli yaş grubu (65 yaş ve üzeri), kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış (immunsupresif) kişiler, bebekler ve dirençli enfeksiyon bulguları gerilemeyenler doktorlarına baş vurabilirler. Tedavi sürecinde istirahat de önemlidir“ değerlendirmesinde bulundu.