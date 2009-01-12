Griple savaşırken vücut stand-by'a geçiyor

Hastanın kaldığı odayı temiz tutun

Ateş ve titremeye virüs sebep olmaz



Halsizlik ve iştahsızlık savunma mekanizması

Soğuk algınlığı ya da gribe yakalanan kişinin odasını olabildiğince temiz tutmak, sizin ve diğerlerinin aynı hastalığa yakalanma tehlikesini azaltır. Bunun için:*Her gün çarşafları değiştirip, yıkayın.*Düzenli aralıklarla pencereleri açarak odayı havalandırın.*Hastanın kullandığı termometreleri her kullanımdan sonra alkolle silin.*Hastanın ve ziyaretçilerin dokunmuş olabileceği ışık düğmeleri, telefon, uzaktan kumanda ve benzeri eşyaları mikrop öldürücü bir temizlik maddesiyle silin.*Kullanılan mendillerin atıldığı çöpü sık sık boşaltın. Bunu elinize plastik eldiven geçirerek yapmaya çalışın.Önceki yıllarda uzmanlar, virüslerin vücut ısısının yükselmesine neden olduğunu tahmin ediyordu. Ancak yapılan araştırmalar bağışıklık sisteminin, vücuda giren virüsle savaşmak için ısısını yükselttiğin ve bu da ateşlenmeye neden olduğunu ortaya koydu. Vücutta sıcaklık arttığında virüslerin yaşamayı sürdürmesi zorlaşır. Bu sayede bağışıklık sistemi 30 derecenin üzerinde çoğalamayan hatta yaşayamayan virüsleri yok etmeye çalışır. Bağışıklık sistemi virüse karşı antikor geliştirmek için karmaşık bir şekilde çalışır. Araştırmalar virüsleri etkisiz hale getirmeye yarayan ve daha ağır hastalıklara dönüşmesini önleyen antikorların yüksek sıcaklıklarda daha da etkili olduğunu ortaya koydu.Aynı ateş ve titreme gibi yorgunluk ve iştahsızlık da grip ve soğuk algınlığının vücuttaki olumsuz etkilerinden biri sayılıyordu. Ancak artık uzmanlar bu belirtilerin yine bağışıklık sisteminin bir savunma mekanizması olduğunu düşünüyor. Buna göre vücut, virüsleri yok etmek için yaşamsal işlevleri gören kısımlar dışındaki bölümleri geçici olarak kapatıyor. Bu sayede tüm enerji, virüsleri alt etmeye yönlendirilmiş oluyor. Antikorlar, vücudun depoladığı yağ ve şekerin enerjiye çevrilmesini önleyen bir hormonun salgılanmasını tetikliyor. Hasta bu yüzden kendini yorgun ve halsiz hisseder.