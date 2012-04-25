Gripin’den sıra dışı performans

“i-Gripin” Edirne’yi coşturdu

Koç Fest kapsamında ilk konserlerini Trakya Üniversitesi’nde dün gerçekleştiren ünlü rock grubu Gripin, konser sırasında 3 şarkıyı iPad ile çalarak bir ilke imza attı. Gripin konserde sergiledikleri performans için iPad’lerine yükledikleri “Garageband” ve “Amplitube” uygulamalarını kullandı. Grup üyeleri kendilerini çok heyecanlandıran iPad performansı için “Daha önce iPad ile çalınmış videolar izledik, ancak kendi bestelerini böylesine kalabalık bir konserde çalan tanınmış bir videoya rastlamadık” dedi.

Spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Koç Fest’in 2012 maratonu, üniversite spor oyunları finalleri ile birlikte hız kesmeden devam ediyor. Koç Fest çerçevesinde konser vermek üzerine turneye çıkan, gençlerin severek dinledikleri ünlü rock grubu Gripin, başarılı ve sıra dışı performanslarına bir yenisini ekledi.

23 – 24 Nisan tarihleri arasında Edirne Trakya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Koç Fest kapsamında üniversite öğrencileri ve Edirne halkı dün ünlü rock grubu Gripin'in konserinde buluştu. Koç Fest kapsamında 7 ildeki 7 üniversitede konser verecek olan Gripin, Edirne’deki konserlerinde bir ilke de imza attı. Gripin konser sırasında “Beş”, “Elalem”, “Masum Kalmak İçin” şarkılarını iPad ile çaldı. Binlerce Edirnelinin ve üniversite öğrencisinin bir araya geldiği konser sırasında gripin üyeleri iPad ile sahnede sergileyecekleri performans için “İlk defa iPad ile konserimizde şarkı çalacağız, hatalar olabilir. Eşlik ederseniz seviniriz” dedi. Bunun üzerine konseri izlemeye gelenler hep birlikte Gripin şarkılarına eşlik etti.

Bundan sonra iGripin denilirse şaşırmayız

Üniversite öğrencilerini buluşturan konserlerin kendilerini her zaman çok heyecanlandırdığını belirten ünlü rock grubu Gripin’in üyeleri, iPad ile şarkı çalma fikrinin de bu heyecanı artırdığını söyledi. Koç Fest kapsamında turneye çıkmadan önce bir provalarında iPad ile şarkı çalma fikrinin grubun aklına geldiğini ifade eden Birol Namoğlu, tamamen spontane bir şekilde konserde bu deneyimi üniversiteliler ile paylaşmaya karar verdiklerini söyledi. Daha önce iPad ile çalınmış videolar izlediklerini söyleyen grup üyeleri, “Ancak kendi bestelerini böylesine kalabalık bir konserde çalan tanınmış bir videoya rastlamadık. Bu konser sanıyorum hepimiz için bir ilk oldu. Bundan sonra Gripin’in başına i harfini de ekleyip “iGripin” mi desek? dedi. iPad ile müzik yapmak için Apple Store’daki garageband uygulamasını ve gitar efektleri için amplitube uygulamasını kullandıklarını aktaran grup üyeleri, konsere katılan herkesin şarkılara eşlik etmesini ise “Çok harikaydı” sözleri ile özetledi.

“Sus Söyleme”yi ilk kez konserde çaldılar

Öte yandan grup üyeleri konser sonrasındaki açıklamalarında, Ahmet Koç ile birlikte yeniden yorumladıkları Zülfü Livaneli’nin klasikleşmiş şarkısı “Sus Söyleme”yi de konserlerinde ilk kez çaldıklarını belirtti.