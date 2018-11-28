Gripin ilaç fabrikasında grev: Hakkımızı alana kadar buradayız

İstanbul Avcılar’daki Gripin ilaç fabrikasında işçiler greve çıktı. Fabrika girişine pankat asan işçiler “Hakkımızı alana kadar buradayız” diye yazdı.

İstanbul Avcılar’da kurulu Gripin ilaç fabrikasında patron ile yetkili Türk-İş/Petrol-İş arasında yürütülen toplusözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

İşçiler enflasyona bağlı olarak yüzde 25 zam talep ederken, patron ise yüzde 17 zam diretti. Haziran başında tıkanan görüşmelerde müzakere sürecinden de sonuç çıkmayınca işçiler, fabrikaya grev pankartlarını astı.

“Hakkımızı alana kadar buradayız”

Evrensel’in haberine göre; sabah 8 itibariyle fabrika önünde fabrika önünde bir araya gelen işçiler, davul zurna eşliğinde direnişlerini başlattı. El birliğiyle fabrika girişine “Bu işyerinde grev vardır”pankartı asıldı.

Eylemde ilk sözü alan Petrol-İş İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Baranlı dövizde dalgalanma ve yüksek enflasyon şeklinde kendisini gösteren ekonomik krizin sorumlusunu emekçiler olmadığını, işler iyi giderken emekçileri kârına ortak etmeyen işverenlerin kriz koşullarında faturayı işçilere kestiğini dile getirdi.

Enflasyon oranında zam istediklerini ancak işverenin hiçbir ciddi adımla yaklaşmadığını aktaran Baranlı, “Bir an önce sağduyulu davranmaları gerekiyor ve bir an önce bunu masada çözmemiz gerekiyor. Diğer türlü bu iş uzar, biz hakkımızı alana kadar buradayız” dedi.

İlaca yüzde 100, işçiye yüzde 17

Petrol-İş İşyeri Temsilcisi Şirin Akay da elektrik, doğalgaz, su, gıda gibi hayatın her alanında zamlarla karşı karşıya olduklarını, ekonomik olarak dibe vurduklarını ancak 20 yıldır şirkette çalışmalarına karşın patronun buna kayıtsız kaldığını ifade etti. Akay şöyle devam etti:

Çalışan elemanların çoğu kadın. Hepsi zor durumda. Tek başına aile geçindiren arkadaşlarımız var. Ne kiralarını ödeyebiliyorlar, ne de çocuklarına ekmek götürebiliyorlar. Yakın zamanda Gripin ilacına yüzde 100 zam yapıldı. Biz sadece dörtte birini talep ediyoruz.

“Fedakarlık sırası işverende”

Fabrikada 19 yıldır çalışan İbrahim Batıhan ücretlerinin net 2100 TL, sosyal yardımlar eklendiğinde 2400 TL, vergiler düşüldüğünde ise 2000 TL olduğunu belirtti. Biri üniversiteye biri liseye giden iki çocuğu olduğunu ve hemen her şeye gelen %50’lik zamların bellerini büktüğünü kaydeden Batıhan, “Gelen zamlara karşı biz de enflasyon oranında yüzde 25 zam istiyoruz. Bugüne kadar hep fedakarlık yapan işçi kesimi oldu. İşverenden buna saygı duymasını istiyoruz” dedi.

Bir diğer Petrol-İş İşyeri Temsilcisi Hanife Çerkezoğlu da patronun geri adım atmaması üzerine grev yoluna başvurduklarını ve grevde kararlı olduklarını ekledi.