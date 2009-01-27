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Sağlık

Grip virüsünde obezite tehlikesi var

Amerikalı profesör Nikhil Dhurandhar’ın yönettiği araştırmaya göre, obeziteye gribe yol açan virüs neden oluyor.

27 Ocak 2009 02:00

Amerikalı profesör Nikhil Dhurandhar’ın yönettiği araştırmaya göre, obeziteye, gribe yol açan virüs neden oluyor.

Louisiana’daki Pennington Biomedical Araştırma Merkezi’nden Prof. Dhurandhar’a göre, DNA ihtiva eden adeno virüsleri sadece grip yapmıyor, aynı zamanda dokulara saldırarak yağ hücrelerinin çoğalmasını da sağlıyor.

Adeno virüsler, kirli ellerle yayılıyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmanın sonucuna göre, adeno virüsü yüzünden enfekte olan hayvanlar, az yeseler bile hızla kilo alıyor.

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