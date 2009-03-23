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Sağlık

Grip virüsü tedaviye direnç gösteriyor

Mevsimsel grip hastalığına yol açan grip virüsü, tedavide kullanılan Tamiflu isimli ilaca hızlı bir şekilde direnç geliştirdi.

23 Mart 2009 02:00

Mevsimsel grip hastalığına yol açan grip virüsünün, tedavide kullanılan Tamiflu isimli ilaca hızlı bir şekilde direnç geliştirdiği bildirildi.

ABD Tıp Birliği Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, Tamiflu adlı grip ilacına karşı geçen yıl yüzde 12 direnç gösteren H1N1 tip grip virüsünün, direnç oranının yüzde 100'e yaklaştığı belirtildi. Grip virüsünün H1N1 türü, ABD'de bu yıl en sık gribe yol açan virüs alt türünü oluşturuyor. Bu alt türün Tamiflu adlı ilaca direnç geliştirdiği ilk olarak geçen yıl tespit edilmişti. Grip virüsünün Tamiflu ilacına yönelik direnç geliştirmesinin; özellikle bağışıklık yetersizliği bulunan ve hastanede tedavi gören hastalar için tehlikeli olabileceği belirtiliyor.

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