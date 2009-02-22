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Sağlık

Grip ve nezlenin tedavisi neden başarısız?

Modern tıp gribin tedavisinde başarısız. Bunun temel nedeni ise, gribe yol açan virüslerin genetik yapılarının değişmesi.

22 Şubat 2009 02:00

Modern tıp grip ve nezlenin tedavisinde başarılı olamıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki yazısında (22.02.09), bunun nedeninin gribe yol açan virüslerin genetik yapılarının değişmesi olduğunu söylüyor. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:

“Modern tıp grip ve nezlenin tedavisinde başarılı olamıyor. Kanser tedavisinde bile önemli başarılara imza atan tıp biliminin bu basit virüs hastalığı karşısında çaresiz kalmasının birçok nedeni var ama en önemlisi gribe yol açan virüslerin genetik yapılarını inanılmaz bir süratle değiştirmeleri.

Grip virüsleri DNA yapılarını sık sık değiştirebiliyorlar. Bu durum koruyucu bir aşı ya da tedavi edici bir ilaç üretme olasılığını geciktiriyor. Gribin etkili bir ilacı hâlâ yok ama bağışıklık sistemi güçlü olanların gribi daha kolay atlattıkları da biliniyor. Bu nedenle uykunuza, beslenmenize, istirahatınıza dikkat etmeniz gerek.

Ayrıca el temizliği de çok önemli, ellerinizi sık sık yıkamalısınız. Gripli kişilerden uzak durmalı, onları öpmek bir yana, ellerini bile sıkmamalısınız! Eğer gribe yakalandıysanız bol su için, istirahat edin, dinlenin. Çinko, C vitamini, aspirin, asetil sistein, ekinezya, umklaoba, betaglukan vb. bağışıklık güçlendiricilerden doktorunuzla konuşarak istifade etmeye gayret edin. Ayrıca soğuk ve kuru havada grip işaretlerinin şiddetlendiğini unutmayın. Nemli ve sıcak bir ortamda dinlenmeye çalışın.”

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