Grip vakası Meksika'da 300, ABD'de 133 oldu

Domuz gribi salgınında kesinleşen vaka sayısını Meksika'da 300, ABD'de 133 olduğu açıklandı.



Meksikalı sağlık yetkilileri, şu ana kadar test yapılan 679 kişiden 300'ünde domuz gribi görüldüğünü bildirdi. Yetkililer, salgınla ilgili olarak şu ana kadar 116 milyon dolar harcama yapıldığını kaydetti.



ABD'de ise, ülke genelindeki yüzlerce okulun tatil edildiği açıklandı.



Ayrıca, iki hafta önce ABD Başkanı Barack Obama'nın Meksika ziyaretine katılan bir Beyaz Saray çalışanında ve ailesinde domuz gribi görüldüğü kaydedildi.



Öte yandan, Obama hükümetinin, salgın nedeniyle ABD-Meksika sınırının kapatılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

