Grip, tesbih toplattı

T24 - Manisa'nın Saruhanlı İlçe Müftülüğü, grip salgınına önlem olarak Çarşı Camii'ndeki namaz tespihlerini toplattı.



Saruhanlı Müftü Vekili Erkan Şenoğlu, dünya çapında etkili olan pandemik A (H1N1) gribine karşı önlem almak amacıyla Çarşı Camii'ndeki tespihleri topladıklarını, cemaatin namazın ardından yanlarında getirdikleri tespihlerle ibadetlerini gerçekleştirebileceklerini kaydetti.



Pandemik gribin, insandan insana tespih yoluyla da bulaşabileceğini, günde 5 kez el değiştiren tespihlerin virüsü taşıyabileceğini bildiren Şenoğlu, şöyle devam etti:



''Camilere namaz kılmak için günde yüzlerce insan geliyor. Namazın ardından tespih çekiliyor. Dolayısıyla bir tesbih günde 5 kez el değiştiriyor. Müftülük olarak pandemik virüsün insandan insana tespih yoluyla da geçebileceğini göz önünde bulundurarak, tespihleri topladık, bir poşetin içine koyup, depoya kaldırdık. Grip salgını geçtikten sonra bunları dezenfekte edip yeniden camiye koyacağız.''



Müftü Vekili Şenoğlu, pandemik gribe karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla camilerde din görevliler tarafından çeşitli vaazlar verildiğini, İslamın temel esaslarından biri olan temizlik kurallarına uyulması konusunda sürekli uyarılarda bulunduklarını sözlerine ekledi.