Grip öldürebilir!

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Kuloğlu, gribe neden olan influenza adlı virüsün, bazı hastalarda zatürreye neden olarak ölüme yol açabildiğini söyledi.



Doç. Dr. Kuloğlu, TÜ Tıp Fakültesi Başhekimliği tarafından başlatılan haftalık bilgilendirme toplantısında, gribin, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, boğazda yanma, kuru öksürük, aşırı yorgunluk gibi belirtilerle kendisini gösterdiğini söyledi.



Zaman zaman soğuk algınlığıyla gribin birbirine karıştırıldığını belirten Doç. Dr. Kuloğlu, şunları kaydetti:



"Soğuk algınlığı ve grip zaman zaman karıştırılmaktadır. Her iki hastalık da virüsler tarafından oluşsa da farklı hastalıklardır ve farklı virüsler tarafından oluşturulurlar. Grip semptomları, soğuk algınlıyla benzer durumlar ortaya çıkarsa da grip, soğuk algınlığında ortaya çıkan durumların ağır geçmesi şeklinde görülür. Gribe neden olan influenza virüsü bazı kişilerde akciğerde ilerleyip, hastada zatürreye neden olup öldürebiliyor. Grip virüsünün ciddiyetine 20. yüzyıl başlarında, 1918 yılında yaşanan kıtalar arası grip salgınında (pandemi) 20 milyon kişinin ölmesi örneği verilebilir."



Kış mevsiminde selamlaşmalarda öpüşmemeye dikkat edilmeli



Grip hastalığı için en iyi tedbirin hastalığın bulaşmasını önlemek olduğunun bildiren Doç. Dr. Kuloğlu, şöyle devam etti:



"Grip partiküller aracılığıyla hava yoluyla eşyalara temasla yakın temasla bulaşabilir. Grip, hastalığına yakalanmış kişinin hapşırma, öksürme yoluyla havaya saçtığı partiküllerin 2 saate yakın havada kaldığı hesap edilirse, hastalığın bulaşma kolaylığı net anlaşılabilir. Bu yüzden, kapalı ortamlarda bulunanlar, öğrenciler, çalışan kişiler risk altındadır. Türk halkının samimiyeti bilenen bir gerçek, ancak gripten korunmak adına kış mevsiminde selamlaşmalarda öpüşmelerden uzak durulmalıdır."



Gribe yakalanan kişilerin dengeli beslenmeye ve istirahat etmeye özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kuloğlu, ellerin sık sık yıkanması ve bulunulan ortamda hijyenin sağlanmasının hastalığa yakalanma riskini azaltabileceğini bildirdi.



Grip aşısı ölüm riski taşıyan hastalar için gerekli



Grip aşılarının ölüm riski bulunan hastalar için gerekli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kuloğlu, şöyle konuştu:



"Her sene grip aşıları piyasaya çıkıyor. İnfluenza virüsü değişikliği çok açık ve yeni bir kimlik geliştirme çok müsait bir virüs. Çok kolaylıkla yapısını değiştirebiliyor, vücudumuzda kolayca yaşayabiliyor. Hazırlanan aşı ile salgında saptanan virüs arasında bir benzerlik varsa, aşılarla yüzde 60 ile 80 arasında korunma sağlayabiliyor. Ayrıca grip aşıları ölüm riski olan hastalar için gerekli olduğu tespit edilmiştir."



(AA)

