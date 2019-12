Grip, okulları erken tatile sokabilir

Sağlık Bakanı Recep Akdağ henüz Türkiye'de domuz gribi ile ilgili herhangi bir vakının tespit edilmediğini söyledi. Ancak bu yarın ülkemizde görülmeyeceği anlamına gelmiyor, okullar domuz gribi yüzünden erken tatil edilebilir dedi.



Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) 5. derecede alarma geçiren öldürücü grip salgınına Türkiye'de hazırlıklar hızla devam ediyor. Alınan tedbirler konusunda bilgi vermek üzere dün basınla bir araya gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ henüz Türkiye'de domuz gribi ile ilgili herhangi bir vakanın tespit edilmediğini söyledi, ancak hemen ardından ekledi:



"Ancak bu, yarın ülkemizde görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Virüs artık Avrupa'da."

Aslında bakanlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre hastalığa domuz gribi adı vermek yanlış. Yeni virüs insan gribi, kuş gribi ve son olarak domuz gribinin karışımı. Bu yüzden yeni hastalığa "Meksika Gribi" demek birçok yanlış bilginin de engellenmesini sağlayacak.

Özellikle Türkiye'de hastalığın domuzlardan insanlara geçtiğine, domuzla temasın düşük olması nedeniyle de salgının olmayacağına yönelik yanlış bir inanış var. Hastalığın domuzdan insana geçme evresini çoktan tamamladığına dikkat çeken Recep Akdağ, "Virüs artık insandan insana geçiyor. Bu yüzden Türkiye de ciddi tehdit altında" diye konuştu.



Akdağ, pandemi için çok ciddi tedbirler aldıklarını söyleyerek, "İnşallah virüs Türkiye'ye hiç girmez. Ancak virüsün Türkiye'ye girişinin geciktirilmesi için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.



Akdağ, seyahatin ve ülkeler arası trafiğin çok yoğun olduğu dünyada virüsün bir ülkeden başka bir ülkeye geçişinin çok kolay olduğunu hatırlatarak özellikle virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye gelen kişilere yönelik olarak uçaklarda ve havaalanlarında gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.



Akdağ, vatandaşlara "Virüsün görüldüğü ülkelere gitmeyin" tavsiyesinde bulunarak "Eğer zorunlu değilse ertelesinler. Zorunlu ise gittikleri ülkelerde gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz" dedi.



Virüs gelirse okullar tatil olabilir



Sağlık Bakanı Akdağ, şu ana kadar virüsün Türkiye'ye girmemiş olmasının gerekli hazırlıkların yapılması ve vatandaşın farkındalığının sağlanması açısından önemli fırsat yarattığını belirtti. Virüsün Türkiye'ye girmesi halinde çok seri bir şekilde tedbirlerin alınacağını bildiren Bakan Akdağ, "Şu anda gündemde değil ama bu seri tedbirler içinde okulların tatil edilmesi gibi kararlar da olabilir" dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ şunları söyledi:



"Eğer virüs Türkiye'de görülürse bu virüsü alan kişilerin evde kalmaları ve toplumla temas kurmamaları gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda toplumsal bir görevdir. İkinci konu da vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçınmaları olacaktır."



Alınan tedbirlere de değinen Bakan Akdağ, kamuoyunun virüse ilişkin olarak basın yoluyla sözlü ve yazılı olmak üzere her gün bilgilendirileceğini kaydederek "Gerekirse günde birden fazla da bilgilendirme yapabiliriz" dedi. Bakan Akdağ, Meksika gribiyle ilgili olarak bakanlıkta 24 saat bilgi akışını sağlayacak özel bir büronun kurulduğunu da açıkladı.



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Meksika gribi aşısıyla ilgili olarak henüz dünyada bir üretim sürecinin başlamadığını belirterek "Bu aşının geliştirilmesi ve üretilmesi 6-7 aylık bir süre gerektiriyor. Eğer böyle bir aşı üretilirse Türkiye, bu aşı için para ayıracak ve satın alma konusunda cömert davranacak az sayıda ülkeden biridir. Bedeli ne olursa olsun bu aşıyı satın alma konusunda sıraya girecek ülkeler içindeyiz" dedi.



Meksika gribiyle ilgili gelişmeleri ve hazırlıkları kamuoyuna açıklamak üzere İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Akdağ, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Akdağ, virüsün şekil değiştirme ihtimali nedeniyle henüz aşı üretimine yönelik dünyada bir çalışma olmadığını söyledi.



Akdağ Meksika gribinin görüldüğü birkaç ülkede virüsün beşinci evrede bulunduğunu hatırlatarak "Şu anda herhangi bir firmanın üretim aşamasına geldik diye bir beyanı olmadı. Çünkü virüs daha yeni yeni tanımlanıyor. Biz yine de aşı için her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz ve her türlü kaynağı ayıracak durumdayız" diye konuştu.



4 yeni termal kamera ekleniyor



Bakan Akdağ, virüsle mücadelede kişisel korumanın birinci sırada geldiğini vurgularken cerrahi maske kullanımı gibi bir durumun bu aşamada söz konusu olmadığını söyledi. Akdağ, havaalanlarına yerleştirilen termal kamera sayısının da artırılacağını belirterek "Havaalanlarında bulunan mevcut termal kameralara şimdi 4 yeni termal kamera daha ekleyeceğiz. Bunlardan ikisi Antalya Havalimanı'nda, biri Dalaman'da, diğeri de İzmir'de bulunacak" dedi.



Neden domuz gribi değil de Meksika gribi



Toplantıda virüsle ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eraksoy da hastalığın yapısıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu gribe artık domuz gribi demek belki doğru olmayacak. Çünkü domuz kaynaklı bu grip artık gelişimini tamamladı. Genetik yapısında hem domuz gribi virüsü hem insan gribi virüsü, hem de kuş gribi virüsünü taşıyan öğeler var. Yani melez bir virüsten söz ediyoruz. Bu virüse artık domuz virüsü muamelesi yapmamak gerekiyor. Çünkü konu artık insandan insana geçen bir virüse karşı mücadele konusudur. Meksika kaynaklı bu virüse Meksika gribi demek daha doğru. Artık Avrupa'ya geçmiş bulunuyor. İnsandan insana bulaşarak yayılan virüsün Türkiye'ye gelmemesi için elimizden geleni yapmalıyız."



Domuz çiftlikleri kapanıyor



Toplantıda basın mensuplarının "Türkiye'de domuz çiftliği var mı" şeklindeki sorusuna ise bakanlık yetkilileri, resmi ruhsatlı domuz çiftliği bulunmadığını belirtirken, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren birkaç çiftlik bulunduğunu, bunların da kapatılması için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile görüşme yapıldığını kaydettiler. Bakan Recep Akdağ da "Türkiye'de domuz çiftliği yok, dolayısıyla virüsün Türkiye'de ortaya çıkması gibi bir ihtimal de yok gibi bir düşünceye kapılmak kesinlikle yanlıştır. Çünkü artık tehlike virüsün insandan insana geçmesi" diye konuştu.



Önemli noktalar



* Meksika gribini normal grip ile ayırt etmek çok güç. Bu ancak yapılacak testler sonrasında anlaşılabiliyor.

* Soğuk algınlığı dışında gerçekten insan gribine yakalananlarda yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik ve kas ağrısı oluyor.

* Her gribe yakalananın test olması gerekmiyor. Sadece hastalık hikâyesinde Meksika gribi vakası olan ülke ya da insanlarla temas olup olmadığı önemli.

* Meksika gribi akciğerlerde hasara neden oluyor ve zatürreeye dönüşerek ölüme neden oluyor.

* ABD'de şüpheli vakaların yüzde 1'i Meksika'da ise yüzde 3'ü öldü.

* Grip virüsleri sıcakta daha az etkili oluyor, bu yüzden yaklaşan yaz mevsimi Türkiye için şans.

* Tedavi tam olarak bilinmiyor. Ancak antiviral ilaçlar hastalık üzerinde etkili.

* Sağlık Bakanlığı'nın elinde 1.2 milyon kişiye yetecek 1.2 milyon kutu antiviral ilaç var. Bu rakama ilaç şirketi ve eczanelerin elindeki ilaçlar dahil değil.

* Özellikle bu dönemde bebekler dahil insanların birbirini öpmemesi ve tokalaşmaması çok büyük önem taşıyor. Çünkü hastalık solunum yoluyla insandan insana taşınıyor.