'Grip ile soğuk algınlığını karıştırmayın'

Dr. Gündüz Tezmen, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda `Kış Hastalıkları ve Korunma Yolları' konusunda konferans verdi. Konferansa, doktorların yanı sıra, Konyalılar da katıldı. Tüm zamanların en korkunç bulaşıcı hastalığının grip olduğunu belirten Dr. Tezmen, ``Gribin kuluçka dönemi 1 ile 4 günü arasında değişiyor. Aksırıkla, öksürükle ve hasta kişilere temasla bulaşıyor. Üşütme nedeniyle değil. Grip virüsünün vücuda alınması ve vücut direncinin düşmesiyle alakalı. Grip birdenbire yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kuru öksürük gibi belirtileri var. Grip ile soğuk algınlığını karıştırmamak gerekir. Gripte, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve bitkinlik yoğun bir şekilde görülür. Grip yatak istirahati gerektirir. Soğuk algınlığında ateş ve baş ağrısı nadir görülür. Kas ağrıları hafiftir. Bitkinlik görülmez'' dedi.Zatürre ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgi veren Dr. Tezmen, ev hanımlarına da önemli uyarılarda bulundu. Ev hanımlarının temizlik sırasında tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırdığına işaret eden Dr. Tezmen, “Bu karışım sırasında ortaya çıkan klor gazından ciğerlerimiz kavrulur. Buna dikkat edin ve bu uygulamadan kaçının. Ciğerleri tahriş ediyor'' dedi.Dr. Tezmen, bulaşıcı kış hastalıklarından korunmanın en iyi yönteminin sık sık el yıkamak ve özellikle kış mevsiminde insanlarla sarılıp ve öpmekten uzak durmak gerektiğini söyledi.