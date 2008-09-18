Grip ilacı için mezarı açıldı

Osmanlı İmparatorluğu’nun bölüşülmesi amacıyla Fransa ile gizli bir anlaşma yapan ve 1919 yılındaki İspanyol gribi salgınında ölen İngiliz diplomat Sir Tatton Benvenuto Sykes’ın cesedi, 89 yıl sonra mezarından çıkarıldı. Amaç, gelecekteki bir grip salgınına karşı mücadele yöntemleri geliştirmek.



İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde kurşun bir tabutta gömülen Sykes’ın cesedi geçen hafta yapılan törenle çıkarıldı. Bilimadamları, aldıkları örnekleri sıvı nitrojenle laboratuvara taşıdıktan sonra, iyi korunmuş cesedi yeniden gömdüler. Sykes, 1918-1919 yılları arasında dünyada 50 milyon can alan, bugünkü kuş gribi (H5N1) virüsünün insanda yayılan bir türünün (H1N1) yol açtığı İspanyol gribi salgınında ölmüştü.



Dünyada laboratuar ortamında sadece 5 adet H1N1 virüsü var. Sykes’tan alınan virüs incelenebilir durumda. Bu yüzden bilimadamları, ölümcül grip salgınıyla mücadelede etkili olacak önemli bilgilere birkaç ay içinde ulaşmayı umuyor.