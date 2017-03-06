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Sağlık

'Grip çayı'na rekor ceza!

Sağlık beyanıyla ilaç benzeri ürünler sattığı tespit edilen 5 bin 56 siteye erişim engellendi

06 Mart 2017 11:24

Sağlık Bakanlığı’nın internetten “sağlık ürünü” adı altında satış yapanlarla ilgili gerçekleştirdiği denetimler kapsamında geçen yıl 8 milyon 700 bin TL ceza kesildi. Bunların satış sırasında “gribe iyi gelen çay”, “vitamin deposu pastiller”, “her derde deva”, “kilo aldırıcı”, “cinsel gücü artırıcı” gibi ifadeler kullanılan ürünler olduğu belirtildi.

Habertürk gazetesinden Lütfi Erdoğan'ın haberine göre,  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, geçen yıl vatandaşın sağlığı ile oynayan internet sitelerine ceza yağdı. Sağlık beyanıyla ilaç benzeri ürünler sattığı tespit edilen 5 bin 56 siteye erişim engellendi. 4 bin 590 site de reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirildi. Hastaların tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar ederek ürün tanıtımı veya satışı gerçekleştiren 138 internet sitesi ve kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunuldu.

Halk bilinçlendirilecek

İnternette satılan bu ürünlerin “gribe iyi gelen çay”, “vitamin deposu pastiller”, “her derde deva”, “kilo aldırıcı”, “cinsel gücü artırıcı” gibi ifadeler kullanılan ürünler olduğu belirlendi. İnternet siteleriyle ilgili Adalet Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erişim Sağlayıcıları Birliği, tüketici dernekleri, internet sağlayıcılarının hukuki temsilcilerinin katıldığı toplantılar yapılacak. Bakanlık, bu konuda halkı bilinçlendirmeye yönelik tüketiciyi yanıltıcı, aldatıcı reklam pazarlama ve satışlarla etkin mücadele için sağlık beyanı konulu broşürler hazırlayarak hastanelere ulaştıracak. Ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesi için SMS uygulaması başlatılacak.

Bir önceki yıl 2.4 milyon lira ceza 

Bakanlık 2015’te mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirterek ürün tanıtımı ve satışı yapanlara 2 milyon 410 bin TL para cezası uygulamıştı. Ürünlerin satışının yapıldığı 289 internet sitesine erişim engellenmişti.

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