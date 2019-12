Grip aşısı yaptırılmalı mı, yaptırılmamalı mı?

Okul stresi öğrencileri grip yapıyor



Grip aşısı gripten tam olarak koruyor mu?

Grip virüsleri, öksürük ve aksırık ile havaya yayılan sekresyonların damlacık yolu ile alınmasıyla, kişiden kişiye bulaşır. Kuluçka dönemi 1-4 gün arasında değişir, ortalama iki gündür. En bulaşıcı dönem, semptomların başlamasından önceki iki gün ile başladıktan sonraki beş gündür.Ani başlayan ateş, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, bazen orta kulak yolu enfeksiyonu, bulantı, kusma görülebilir.Grip virüsü antijenik mutasyonlara bağlı değişiklik gösterme özelliğine sahip olduğu için tanımlamak mümkün değildir.Olası yeni türler göz önüne alınarak... Bilim adamları her yıl, görülmesi en muhtemel çeşitleri kestirir ve diğer tüm aşılardan farklı olarak aşı, bu tahmine göre hazırlanır.Dünya Sağlık Örgütü, aşı içeriğini her sene kuzey yarım küre için Şubat ayında yıllık global virüs araştırmalarına dayanarak, takip eden grip mevsimi için hazırlar ve Kasım’dan Nisan ayına kadar uygulanır. Güney yarım küre için ise Eylül ayı sonuçlarına göre aşı hazırlanır ve Mayıs - Eylül ayı arasında uygulanır.Özel durumlu hastalar haricinde, bu aşının pek işe yaramadığını düşünenlerdenim. Her şeyden önce, bilim adamları, bir sonraki yılın grip türlerinin tamamını öngöremeyebilir. Yapılan kısıtlı çalışmalar, çocuklarda aşının koruyuculuğunun yüzde 21- yüzde 92 arasında değiştiğini gösteriyor.Aşı uygulanmadan önce doktora danışılmalı, mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılmalıdır.Aşı 6 ay- 36 ay arasındaki çocuklar için ilk kez yapılacaksa yarım doz, 3-8 yaş arasındaki çocuklar için ilk kez yapılacaksa en az 1 ay aralıklı iki doz, sonraki yıllarda ise tek doz, 9 yaş üzerindeki çocuklara ise tek doz olarak yapılır.Aşılanmadan sonra iki ve dördüncü ayda koruyuculuk en yüksek düzeye ulaşır ve sonra hızla azalır.Aşıyı sevmememdeki en önemli nedenlerden biri bu yan etkiler. Aşı sonrasında ateş, kırgınlık, baş ağrısı, öksürük nedeniyle hastaneye gelen çok hastam oluyor. Bunlar 6 – 12 saat sonra başlıyor ve 1-2 gün sürüyor. Birkaç hastamda pnömoniyi (zatürre) tetikledi. Birçok hastam da aşı sonrasında ağır grip oldu. Bunlar haricinde ön plana çıkmayan yan etkiler de var. Mesela aşının içinde bulunan etilen glikol, antifrizde bulunan bir toksindir. Antifriz çocuk gelişimini bozabilir ve vücuttaki asit baz dengesinin asit yönünde artmasına neden olabilir. Fenol, dezenfektan bir boyadır. Alüminyum, aşıda antikor cevabını arttırmak için kullanılsa da alzheimer, sara ve kansere yol açabilen bir maddedir. Timerosal cıva beyin hasarı, otizm hastalıklarına yol açabilir.Hijyene dikkat edilmeli, gece uykusunda dinlenme sağlanmalı, un ve şeker yönünden az, sebze, meyve, et ve yumurta gibi doğal gıdalardan zengin bir beslenme şekli tercih edilmeli. Balık yağı tüketilebilir.Evet. Oxford Üniversitesi bilim adamları yeni bir aşı geliştirdi. Klinik denemelerinin başarı sağlanması halinde, her yıl değişik türde aşı geliştirme ihtiyacı ortadan kalkabilir.Aşıyı çok sık hastalanan, çok sık grip olan, ciddi astımı olup, yumurta alerjisi olan çocuklarıma yapmayı tercih ediyorum. Yani her çocuğa yapmıyorum ve yapılmasını önermiyorum. Ayrıca 65 yaş ve üzerindekilere, kronik kalp ve akciğer enfeksiyonu olan kişilere, immun yetmezliği olanlara, böbrek fonksiyonu iyi çalışmayanlara, 6 ay -36 aylık sağlıklı bebeklere, bakım evi kreş, yurt gibi kalabalık ortamlarda yaşayanlara yapılması uygundur.Aşı yapılacağı sırada ağır hasta olanlara, yüksek ateşlilere ya da sürekli hastalığı olanlardan o sırada durumu ciddileşenlere önerilmez.