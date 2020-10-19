Grip aşısı, yalnızca aile hekimlerinin reçete verdiği kişilere yapılacak

Türkiye'de önceki yıllarda ekim ayında grip mevsimi başlamadan vurulan 'grip aşısı' bu yıl Covid-19 nedeniyle daha büyük önem taşıyor. Risk grubundaki tüm vatandaşlar değerlendirildiğinde 25 milyon kişiye vurulması gereken aşının Türkiye’ye ancak 800 bin doz getirilebildiği ve bu nedenle aile hekimleri üzerinden ‘Charlson Risk Skoru’na göre hastalara reçete edileceği öğrenildi.

Anka'dan Mansur Çelik'in haberine göre; bu yıl getirilecek toplam aşının 1,3 milyon adete ulaşabileceği ancak ilk aşamada sadece 800 bin doz getirildiği bildirildi. Tüm risk gruplarına vurulması halinde 25 milyon aşı gerekmesi nedeniyle, kimlerin ilk aşamada 800 bin doz aşıya ulaşabileceği belirsizliğini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ekim’de aşının Türkiye’ye geldiğini bildirmiş ancak sayısı ve kimlerin nasıl ulaşacağı konusunda bilgi vermemişti.

Grip aşısına nasıl ulaşılacak?

Grip aşısı vurulması gereken riskli kişiler, öncelikle aile hekimlerine başvuracak. Aile hekimi bakanlığın belirlediği “Charlson Risk Skoru” puanlamasına göre, puanı tutan ve birinci riskli grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı reçetesi yazacak. Hasta o reçete kodu ile eczaneye gidecek ve eczacı da ilaç deposundan aşıyı isteyecek. Eczaneden aşısını alan vatandaş tekrar Aile Hekimine gidecek ve aşısı orada yapılacak.

Charlson Risk Skoru, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nın teşhis kodlarından birisi olarak kullanılıyor. Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiği için kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacağı belirtiliyor. Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve 2 yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.