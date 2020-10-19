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Sağlık

Grip aşısı, yalnızca aile hekimlerinin reçete verdiği kişilere yapılacak

19 Ekim 2020 19:30

Türkiye'de önceki yıllarda ekim ayında grip mevsimi başlamadan vurulan grip aşısının pandemi nedeniyle aile hekimleri üzerinden ‘Charlson Risk Skoru’na göre hastalara reçete edileceği öğrenildi.

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