Grip aşısı ne zaman yaptırılmalı?

Adana Eczacı Odası Başkanı Burhanettin Bulut, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) her yıl bir önceki yılda en çok karşılaşılan virüsleri inceleyerek grip aşılarının içeriğini yenilediğini söyledi.Bu yıl da geçen yıl en sık rastlanan virüsler göz önünde bulundurularak aşının yenilendiğini ifade eden Bulut, bu sezonun grip aşılarının, eczanelerde satışa sunulmaya başlandığını bildirdi.Grip aşısının yapıldıktan sonra hemen etkisini göstermediğini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:''Gribin havaların soğuduğu dönemlerde daha sık rastlandığını göz önüne alırsak, aşı yaptırmak için şu an uygun dönem içerisindeyiz. Havalar soğuyup, grip etkisini göstermeye başlamadan aşı yaptırılmalı.''Bulut, iki farklı firma tarafından piyasaya sunulan grip aşısının 11 lira 84 kuruşa satıldığını bildirildi.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aksu da, havaların soğuduğu aylarda kapalı yerlerde daha fazla zaman geçirildiğini belirterek, buna bağlı olarak solunum yoluyla bulaşan grip ve nezle gibi enfeksiyon hastalıklarında artış yaşandığını kaydetti.Gripten korunmak için bu hastalığa yakalanmadan önce tedbir alınması gerektiğini anlatan Aksu, hastalığın henüz yayılmaya başlamadığını, bu nedenle 2-4 hafta içerisinde etkisini gösteren grip aşısını yaptırmak için en uygun dönemde olunduğunu söyledi.Akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, şeker ve kanser gibi kronik hastalığı bulunanların risk grubu içinde yer aldığının altını çizen Aksu, özellikle bu gruba girenlerin aşı yaptırmaları gerektiğini kaydetti.Kronik hastaların yanı sıra öğrenci, öğretmen, sağlık personeli gibi kalabalık ortamlarda çalışanların da gribe yakalanma ihtimali yüksek kişiler arasında bulunduğunu ifade eden Aksu, alınacak tedbirleri şöyle anlattı:''Gribe karşı aşı yaptırmak etkili bir yöntemdir ancak tek başına yüzde 100 etkili olmaz. Bunun yanında eller sürekli olarak yıkanmalı. Kış aylarında kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. Gripten korunmak için selamlaşmalarda öpüşmekten vazgeçilmeli. Eğer bulunulan ortamda gripli bir kişi varsa, aynı eşyaları kullanmamaya özen gösterilmeli.''