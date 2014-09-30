Grip aşısı için en uygun ay hangisi?

Uzmanlar, sonbahar ve kış aylarında sıkça görülen ve okulların açılması ile birlikte çocuklar arasında yaygınlaşan grip salgınına karşı alınabilecek en etkili önlemler arasında grip aşısını gösteriyor. Grip aşısı içinse en uygun dönem Eylül ve Ekim ayları olarak gösterildi.

Ailelerin çocuklarında görülen öksürük, yüksek ateş, burun tıkanıklığı, kulak ağrısı şikayetleri ile kendilerine başvurduklarını belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Galip Arda Pelen, aileleri grip salgını tam başlamadan Eylül ve Ekim aylarında çocuklarına grip aşısı yaptırmaları konusunda uyardı.

6 yaşın altındaki çocuklara grip aşısı yapılmamasına dikkat çeken KBB Uzmanı Dr. Galip Arda Pelen grip salgını başlamadan önleminin alınması gerektiğini ifade etti. Pelen, "Grip aşısı senede bir kere uygulanıyor. Grip salgını başladığı zaman birçok kişi hastalandığından aşı yaptırmanın çok önemi kalmıyor. O nedenle salgın tam başlamadan ve insanlar hastalanmadan bu dönemde aşı yaptırsınlar.

Özellikle sağlık çalışanları hemşireler, doktorlar, hasta bakıcılar, 60 yaşın üzerindeki yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ya da bağışıklık sisteminde zayıflığı olan yaşlı hastalar, organ nakli yaptıranların özelikle aşı yaptırmasını öneriyoruz. Bu salgından korunmak isteyen herkes aşısını bu mevsimde yaptırabilir" dedi.

Sonbahar mevsimine dikkat

Okulların açılması ile birlikte çocukların kalabalık, kapalı ve havasız ortamlarda birlikte olduklarını söyleyen Dr. Galip Arda Pelen, sonbahar mevsiminde gribal enfeksiyonlardan korunmak için şu uyarılarda bulundu: "Çocuklardan herhangi biri hasta olsa dahi uzun ders sürelerinde, hava yoluyla bu enfeksiyonlar çok kolay yayılıyor. Bu dönemde aileler bize sıklıkla çocuklarında gece uykudan uyandıracak derecede öksürük, yüksek ateş, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kulak ağrısı şikayetleri ile geliyorlar.

Özellikle Sonbahar ayının gelmesiyle üst hava yolları enfeksiyonları, viral, gribal ve nezle benzeri enfeksiyonların sıklığı artıyor. Bu dönemde hasta olan çocuklar okul ortamında hapşırırken, öksürürken bir mendil kullanarak enfeksiyonun yayılmasını önleyebilirler. Teneffüs sürelerini de kapalı ortamlar yerine mümkün olduğunca açık havada geçirmeleri bulaşıcı hastalıklara karşı koruyacaktır. Çocukların beslenmelerine çok dikkat etmelerini, doğal ürünler ve mevsim sebze meyveleri ile beslenmelerini aynı zamanda bol su içmelerini öneriyoruz.

Özellikle sigara içen ailelerin çocukların yanında sigara içmemelerini, kapalı ortamda çocukların yanında sigara içmemesini öneriyorum. Dışarıdan aldıkları sigara dumanı çocukların sağlıklı bir bariyer oluşturmasını engelliyor ve bu hastalıklara karşı daha hassas oluyorlar. Araç kullandıktan sonra ellerini sabunlu su ile yıkamak da dikkat edilecek hususlar arasında yer alıyor."

Bitkiler de enfeksiyon kalkanı

Doğal ürünleri her zaman önerdiklerini ifade eden Dr. Pelen, "Üst solunum yolu salgılarını atıp boğaz bariyeri mukozasını nemlendirerek enfeksiyona karşı korumakta su çok önemli. Gribal enfeksiyonlar karşısında öncelikle bol su içilmesini öneriyorum. Onun dışında doğal bitki çayları özellikle ıhlamur, adaçayı kuşburnu, zencefil bunlar hem hastalığı önleme açısından hem de hasta olduktan sonra daha kolay iyileşmek için önerdiğimiz ürünler arasında yer alıyor.

Aktarlarda satılan faydası kanıtlanmış doğal çayları da kullanabilirler. Bolca C vitamini alıp mevsim meyve ve sebzesi yemelerini öneriyorum" diye konuştu.