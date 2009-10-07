T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Grip aşısı domuz gribinden de koruyor

Mevsimsel grip aşısının, domuz gribine karşı belirli bir dereceye kadar koruma sağlayabildiği bildirildi.

07 Ekim 2009 03:00

Mevsimsel grip aşısının, domuz gribine karşı belirli bir dereceye kadar koruma sağlayabildiği bildirildi.

Meksika'da yapılan ve İngiliz Tıp Dergisinde yayımlanan araştırmada, Jose Luis Valdespino ve ekibi, bu yıl mart-mayıs döneminde domuz gribine yakalanan 60 kişi ile başka sağlık sorunları olan 180 hastayı karşılaşırdı.

H1N1 virüsü kapmamış kontrol grubundaki kişilerin çoğunun mevsimsel grip aşısı olduğu belirlendi. Aşı olanlarda ölüm oranının az olduğu da görüldü.

Bilim adamları, grip aşısının domuz gribine karşı bir dereceye kadar koruma sağladığı, aşının geçmişte benzer grip virüsüne, aşıyla ya da hastalanarak maruz kalmış kişilerdeki antikorları güçlendirdirdiğini belirtti.

Araştırmaya katılanların sayısının az olduğunu ve sadece solunum yolları hastalıklarına özel bir hastanede yatanları kapsadığını kaydeden araştırmacılar, tezi doğrulamak ya da çürütmek için daha kapsamlı benzer araştırmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Meksikalı bilim adamı Jose Luis Valdespino da, sonuçlara dikkatli yaklaşılması gerektiğine ve araştırmanın hiçbir şekilde mevsimsel grip aşısının domuz gribi aşısının yerini tutacağını göstermediğine dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24