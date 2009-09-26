Grip aşısı domuz gribi riskini artırıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mevsimsel bir grip aşısının domuz gribine (A-H1N1) yakalanma riskini artırdığını belirten bir araştırmayı incelemeye aldığını açıkladı.



WHO'nun aşı araştırmalarından sorumlu müdürü Marie Paule Kieny, Kanadalı bilim adamları tarafından yapılan ve henüz yayımlanmamış araştırmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, başka hiçbir araştırmacının bu araştırmanın sonucuna benzer bulgu sunmadığını hatırlattı.



Kieny, Kanadalı bilim adamlarının çok iyi tanınan ve ehliyet sahibi araştırmacılar olmalarına karşın çalışmalarının önyargılı olabileceğini bildirdi. Sonucun Kanada'da farklı olabileceğini, bu özel araştırmanın sonucunun henüz dünyanın başka bir yerinde desteklenmediğine dikkat çeken Kieny, ''Bu, yanlı çalışma da olabilir, gerçek birşey de'' diye konuştu.



Kieny, mevsimsel grip aşısı üreten ilaç şirketlerinin domuz gribi aşısı yapabilecek durumda olduklarını da vurguladı.

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 2'sini oluşturan sağlık çalışanlarının aşılanmada öncelikli kesim olduğu bildiriliyor.



