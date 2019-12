Grip aşısı doktor tavsiyesinde yapılmalı

Konya Eczacı Odası Başkanı Harun Kızılay, Türkiye'ye sınırlı sayıda ithal edilen grip aşısının doktor tavsiyesiyle kullanılması, sağlıklı insanların grip aşısı yaptırarak, kronik hastalığı olan hastaların bu haklarını gasp etmemesi gerektiğini söyledi.



Grip aşısı olmanın tam zamanı



Ömür boyu koruyacak grip aşısı

Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip aşısı için en uygun zamanın eylül ve ekim ayları olduğunu bildirdi.



Grip aşısının her yıl, bir önceki yıl dünyada hastalığa yol açan 3 virüsü içerdiğini belirten Harun Kızılay, hazırlanan aşıların eylül ayının son haftasından itibaren piyasaya sürüldüğünü kaydetti.



Kızılay, grip aşısının piyasaya sürülmesinin ardından 3 hafta içinde tüm Türkiye'de tükendiğini bildirerek, şöyle dedi:



"Yurt dışından ithal edilen grip aşısı için her ülkenin belirli kotası var. Kota engeli nedeniyle her yıl sınırlı sayıda grip aşısı ithal ediliyor. Bu yıl Almanya, Fransa ve İsviçre'den 3.5- 4.5 milyon doz arası grip aşısı ithal edildi. 70 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkemiz için bu rakam sıkıntılara yol açıyor."



"İhtiyacı olanlar yaptırsın"



Grip aşısını gerçekten ihtiyacı olan kişilerin yaptırması gerektiğini vurgulayan Konya Eczacı Odası Başkanı Harun Kızılay, şöyle konuştu:



"Hipertansiyon, diyabet, kalp ve dolaşım bozukluğu, böbrek yetmezliği, astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve metabolik hastalığı bulunanlar grip aşısı yaptırmalı. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon KOAH hastası milyonlarca tansiyon hastası bulunuyor. İthal edilen aşılar, gerçekten ihtiyacı olan bu insanlara dahi yeterli gelmiyor. Sınırlı sayıda olan grip aşısı, mutlaka hekim tavsiyesinde yapılmalı. Sağlıklı insanlar grip aşısı yaptırarak, kronik hastalığı olan insanların bu haklarını gasp etmemeli. Vatandaş olarak en fazla bu konuda dikkat etmeliyiz.



4-6 hafta arasında etkili oluyor



Harun Kızılay, grip aşısının etkisini 4-6 hafta arasında gösterdiğini ve 6-12 ay arasında bir koruma sağladığını söyledi.



Bazı insanların grip aşısı yaptırdıktan sonra sağlığına dikkat etmediğini belirten Kızılay, şöyle devam etti:



"Grip aşısı ağrı kesici gibi düşünülmemeli. Aşı yapıldıktan sonra hemen etkisini göstermez. Organizmaya göre savunma mekanizması geliştirir. Bu durum kişiden kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 4-6 hafta arasında bir zaman alır. Bugün grip aşısı yaptıran bir kişi ertesi gün virüsten korunacağını düşünmemeli. 4-6 haftalık süre dikkate alındığında, eylül ve ekim ayları grip aşısı için en uygun zamandır. Havaların soğumaya başladığı kasım ayı gibi organizma kendini bu virüslere karşı hazır hale getirir."



Kızılay, eczanelerde 3 farklı grip aşısının 15-16 YTL arasında satıldığını, erişkinler için tek doz, 6 aylık ile 3 yaş arasındaki çocuklar için yarım doz, 8 yaşındaki çocuklar için de bir ay arayla iki kez olmak üzere yarım doz aşı yaptırılması gerektiğini bildirdi.