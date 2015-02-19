Grinin 50 tonu oyuncakları rekor kırıyor

Üniversite öğrencisi Anastasia Steele'in genç ve yakışıklı iş adamı Christian Grey'le tanışması ve aralarındaki ilişkiyi konu alan Grinin 50 Tonu'nun sadece kitabı dünya çapında 100 milyondan fazla sattı. Filmi ise eleştirmenlerce beğenilmeyerek “kadınlara yönelik soft porno” olarak tanımlanan 50 Shades of Grey hem hayran kitlesini hem de marka değerini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre; bir çok sektörde ürünlerini görebildiğimiz ve bir marka haline gelen Grinin 50 Tonu'nun seks oyuncakları pazarını da uzun süredir domine ediyor.

İngiltere menşeli Lovehoney isimli yetişkinlere yönelik seks oyuncakları satan şirket, kitapta adı geçen ve filmde kullanılan ürünlerin 2012’den beri en çok satılan ürünlerden olduğunu açıkladı.

Şirket ABD’ye açıldıktan sonra 1.1 milyon dolar olan karını neredeyse üç katına çıkararak 3,3 milyon dolarlık bir kar elde etmiş durumda. 50 Shades of Grey koleksiyonunda bulunan 50’den fazla ürünün bu kar artışında önemli bir yeri olduğu ifade ediliyor. Zira 50 Shades of Grey koleksiyonu tüm dünya çapında 1.2 milyon adetlik bir satış rakamı yakalamış durumda. Şirket özellikle filmden sonra kar artışında %40’lık bir yükseliş beklediğini açıkladı.