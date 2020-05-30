Grimes, ruhundan bir parçayı 10 milyon dolara satacak

Space X’in CEO’su Elon Musk ile ilk bebeğini geçen haftalarda kucağına alan müzisyen Grimes , çevrimiçi bir sanat sergisinde ruhunun bir parçasını 10 milyon dolar karşılığında satacağını söyledi.

Grimes yakın bir zamanda çevrimiçi olarak düzenlenecek Selling Out adlı gösterisinde çizim, resim ve fotoğraf sergileyecek.

Tesla CEO'su milyarder Elon Musk'un sevgilisi Grimes, gösterinin 'baş eserinin' ise kendi ruhunun bir kısmının sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge olacağını açıkladı.

Bloomberg’e konuşan şarkıcı, açık artırmada birçok yapıtın satılacağını belirterek, aslında başta böyle bir belge satmayı düşünmediğini ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini söyledi: "Hiç kimsenin satın almasını istemedim, bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim, muhtemelen bu şekilde kimse satın almayacak."

‘Parça'yı satmak için avukattan sözleşme hazırlamasını istediğinde ise ruhunu satma fikrine daha sıcak bakmaya başladığını ifade eden Grimes, "Üzerine düşündükçe felsefi açıdan daha ilginç bir hal aldı" diye konuştu.

Grimes, "Ayrıca, avukatımla gerçekten sanat üzerinde işbirliği yapmak istedim. Yasal belge biçimindeki fantastik sanat bana çok etkileyici geliyor" dedi.

Müzikle tanınmasına rağmen kendisini daha çok görsel bir sanatçı olarak gördüğünü ve bilgisayar oyunlarından ilham aldığını söyleyen Grimes, "İnsanlar dijital sanata veya video oyunlarına küçümseyerek yaklaştığında, rahatsız oluyorum. Son yıllarda, en dikkat çekici, duygusal ve sarsıcı sanatsal deneyimlerimden bazıları bilgisayar oyunları oldu" ifadelerini kullandı.