Gribin adı 'H1N1' olarak değiştirildi

Öte yandan Kanadalı domuz yetiştiricilerinin serzenişleri sebebiyle salgının adı da değişti. Dünya Sağlık Örgütü, domuz gribi salgınına ilişkin duyurularda bundan böyle sorunun teknik ismi olan "H1N1 Gribi" ifadesini kullanılacağını duyurdu. Kanada devlet televizyonu CBC, konuya ilişkin haberinde "buna rağmen domuz gribi ifadesini de kullanmaya devam edeceğiz" dedi.



Kanadalı domuz üreticilerinin ülkedeki en üst kuruluşu olan Kanada Domuz Konseyi (Canadian Pork Council) dün federal hükümete yazılı müracatta bulunarak, salgının isminin Kuzey Amerika Gribi olarak değiştirilmesini talep etmişti.

