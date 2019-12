Gribi atlatınca diş fırçanızı çöpe atın

Her 20 dakikada bir çoğalıyor

El yıkayın, yüzünüze dokunmayın

İyileşince diş fırçanızı çöpe atın

Hapşırırken elinizi ağzınıza kapamayın

Tıp dünyasında son yıllarda kaydedilen ilerlemelere rağmen halen soğuk algınlığı ve gribin kökünü kazıyacak mucize ilaç geliştirilemedi. Şimdiye dek 20 ayrı virüs ailesinden 3 binden fazla virüsün bu hastalıklara sebep olduğu tespit edildi. Yetişkinler bir yıl içerisinde ortalama olarak en az 2 kez soğuk algınlığına yakalanıyor. Okula giden çocuklarda ise bu sayı 12’ye kadar çıkabiliyor. Vatan’da yayımlanan habere göre; soğuk algınlığı ve grip üzerine yapılan bilimsel araştırmaları derleyen People’s Medical Society, “77 Way To Beat Colds And Flu” (Soğuk Algınlığı Ve Gribi Yenmek İçin 77 Yol) kitabını hazırladı. İşte bu iki hastalıkla baş edebilmenin yolları:Virüs, kendi başına çoğalamaz. Sağlıklı bir hücreyi istila eder, hücrenin genetik yapısını değiştirir ve yok eder. Bir virüs uygun bir ortamda her 20 dakikada bir bölünerek çoğalabilir. Tek bir virüsten 24 saat içinde 16 milyon virüs ortaya çıkabilir. Soğuk algınlığı ve griple savaşırken zaman ve tedavi yöntemi oldukça önemlidir.Gün boyu ellerinizi sık sık yıkayın. Mikrop öldürücü ve antibakteriyel sabunları tercih etmeye çalışın. Sabun yoksa sıcak su ile elleri yıkamak bile fayda sağlar. Çevrenizde hasta varsa ellerinizi daha da sık yıkayın. Soğuk algınlığı ve grip virüsleri vücuda gözler, burun ve ağızdan girer. İnsan bir saat içinde farkına varmadan 15 kez yüzüne dokunur. Çocuklarda ise bu rakam daha fazladır.Virüsler, banyo dolabı gibi karanlık, nemli ve soğuk yerlerde saklanmayı sever. Bu yüzden hastalığı atlattıktan sonra tekrar yakalanmamak için eski diş fırçanızı çöpe atın ve yenisini alın.Hapşırırken elle ağzı kapatmak virüslerin ele yapışmasına yol açar. Virüsü çevreye bulaşır. Bunun yerine hapşırırken başınızı çevirin ya da yere bakın. Hapşırırken elinizle ağzınızı kapatmaya engel olamıyorsanız, mendil kullanın. Hapşırdıktan sonra mendili hemen çöpe atın ve ellerinizi yıkayın.