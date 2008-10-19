Gribe karşı “öpüşmeyin” önerisi

Grip aşısı yaptırılmalı mı, yaptırılmamalı mı?





Okul stresi öğrencileri grip yapıyor



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Baysal, mevsimsel geçiş dönemlerinde ve kış aylarında görülen gribin iş verimini düşüren ve vücudu yıpratan bir rahatsızlık olduğunu söyledi.Grip aşısının büyük yarar sağlayacağını belirten Baysal, özellikle kalp, akciğer, kronik böbrek rahatsızlığı bulunanlar ile küçük yaştaki çocukların grip aşısı olması gerektiğini belirtti.Gribin bulaşmasını engellemenin yollarını anlatan Baysal, hapşırırken sol elin tersiyle ağzın kapatılması, en kısa sürede ellerin yıkanarak mikroplardan arındırılması gerektiğini ifade etti.Gribin bulaşmasında bazı alışkanlıkların da etkili olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Baysal, şunları kaydetti:"Maalesef iki kişi bir araya geldiğinde, karşılaşmalarda yanaklardan öpülerek sözde sevgi gösterisinde bulunuluyor. Bu öpüşme alışkanlığı aslında bizim geleneklerimizde de yok ancak yapılmaya devam ediliyor. Gribin bulaşmasında yerli yersiz öpüşme alışkanlığı önemli rol oynuyor. Grip olmak istemiyorsanız özellikle kışın hiç öpüşmeyin. Bu alışkanlığı bırakırsak, grip olma ya da gribi bulaştırma olasılığımız azalacak. Ancak, yerleşmiş öpüşme alışkanlığını kısa sürede terk etmek de kolay değil."